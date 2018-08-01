«Извращенец»

Героя романа зовут Иваном Савельевичем, на вид ему лет 45. Иван Савельевич имеет свой бизнес — строительство и ремонт жилья. Был женат, но жена ушла к другому. Дочери от этого брака он купил двухкомнатную квартиру, обставил ее, оплачивает учебу в институте. Сам жил в двушке, а обихаживала его родная старшая сестра, которая проживала на той же лестничной площадке.

Доктора, в которого влюбился наш герой, зовут Ольгой Николаевной. Ей под пятьдесят. В свое время ей предложили стать заведующей отделением, но она отказалась — характер, мол, не тот. Ольга Николаевна жила в однокомнатной квартире со взрослой дочерью. Раньше у них была двухкомнатная, но дочь уговорила мать поменять ее и купить машину. Ольга Николаевна очень внимательна к больным и, на мой взгляд, очень симпатичная.

Иван Савельевич влюбился в Ольгу Николаевну чуть ли не с первого дня своего пребывания в больнице. Рассказывали, что, добиваясь ее согласия, он пообещал бросить курить, и бросил. Когда Ольга Николаевна выписывала его соседям по палате дорогие лекарства, которые те не могли себе позволить, он покупал эти препараты. А услышав однажды ее совет, что при этом заболевании нужно есть больше яблок, он поручил своему помощнику раз в неделю покупать по шесть — восемь килограммов и щедро снабжал ими «сокамерников».

Как-то раз я нечаянно подслушал разговор наших героев. Иван Савельевич, признавая свое культурное неравенство, обещал Ольге Николаевне прочесть все книги, которые прочитала она, а также ходить на все концерты и спектакли, которые будет посещать она. «Какой вы милый!» — ответила на эти его уверения Ольга Николаевна.

Однажды кто-то из больных услышал, как Иван Савельевич дал указание своему помощнику подыскать хорошую трехкомнатную квартиру в доме с зеленым двором, и чтобы эта квартира была не дальше, чем в пятнадцати минутах ходьбы от больницы. «Неужели влюбился?» — спросил помощник шефа. «А что мне, век одному куковать?» — ответил тот. Помощник заметил, что для проведения такой операции потребуется сложный двойной или тройной обмен. Иван Савельевич дал согласие. К всеобщему удивлению, расторопный Фима быстро нашел квартиру и провернул обмен. Иван Савельевич при всех похвалил его, дав следующее задание — как следует отремонтировать и обставить ее.

Не знаю, чем закончилась эта история. Но уже в день выписки, стоя на крыльце больницы, я услышал, как дочь Ольги Николаевны разговаривала с кем-то по телефону: «Ты представляешь, молодая, красивая женщина оказывает мужчине знаки внимания, а он предпочитает бабу вдвое старше… Вот извращенец!»

Я желаю влюбленным всего самого доброго. Пусть у них все сложится удачно!