США остались позади: западные СМИ раскрыли секрет военных успехов России

Несмотря на тяжелое положение после развала СССР и нехватку финансирования в 90-е годы, страна взяла правильный курс, и теперь стала ведущей мировой державой, сообщает издание Agaravox.

Россия взяла правильный курс и стала мировой сверхдержавой с самыми передовыми военными технологиями. Об этом пишет французское издание Agaravox. По словам автора, европейские и американские лидеры долгие годы недооценивали Россию и ошибочно полагали, что ее вооруженные силы находятся в упадке после развала СССР.

Однако, сейчас страна все меньше зависит от импорта зарубежных компонентов, активно развивает собственную платежную систему, постепенно уменьшая зависимость от SWIFT, и вкладывает деньги в образование специалистов в математических дисциплинах. Эти меры помогли России за короткое время стать ведущей мировой державой.

США же остались позади. И тому автор приводит несколько причин. Во-первых, содержание армии США обходится во много раз дороже. Чего стоят одни 11 авианосцев, на обслуживание которых тратятся миллиарды долларов в год. Во-вторых, помимо внутренних сил, Америка содержит более 800 баз за рубежом, тогда как Россия концентрируется на внутренней безопасности. В-третьих, техническое образование в США находится, по словам автора, на «чудовищно низком» уровне. А к военным разработкам допускают только коренные американцы, которые не стремятся в ВУЗы математической направленности.

Автор похвалил и систему обязательного призыва в армию в России. По его мнению, это позволяет сформировать резерв примерно в два миллиона человек, затратив при этом минимум средств.

В заключении, автор отмечает, что США теперь понадобятся десятки лет, чтобы вновь стать «несокрушимым военным гигантом». Гигантские расходы на оборону, которые не всегда оправданы, поставили Америку в тяжелое финансовое положение. А Россия взяла правильный курс на перевооружение, чем гарантировала себе место в ряду ведущих держав.