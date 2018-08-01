Ещё
3,9 кг свиных ног и рульки изъяли в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

3,9 кг свиных ног и рульки изъяли в Нижегородской области 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области изъяли партию недоброкачественной мясной продукции без маркировки. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
В ходе проверки регионального Россельхознадзора у одного из юридических лиц в Нижегородской области изъяли 3,9 кг свиных ног и свиной рульки, предназначенных для последующей реализации.
Продукцию утилизировали как небезопасную из-за отсутствия маркировки. По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении.
Newsroom24: последние новости
В Нижегородской области продолжают гибнуть журналисты Названы самые интересные события в Нижегородской области за 30 июля Дни памяти Серафима Саровского - значительная дата для всей страны - Никитин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова14
Раскрыт секрет военных успехов России215
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут90
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал266
Лепс ударил Аллу Михееву370
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение