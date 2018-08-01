3,9 кг свиных ног и рульки изъяли в Нижегородской области

Нижегородской области изъяли партию недоброкачественной мясной продукции без маркировки. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В ходе проверки регионального Россельхознадзора у одного из юридических лиц в Нижегородской области изъяли 3,9 кг свиных ног и свиной рульки, предназначенных для последующей реализации.

Продукцию утилизировали как небезопасную из-за отсутствия маркировки. По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении.