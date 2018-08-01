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Ещё двое: в Архангельске растет количество утонувших в Северной Двине
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Ещё двое: в Архангельске растет количество утонувших в Северной Двине 

АиФ Архангельск 52 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске мужчина и женщина утонули в реке Северная Двина. 56-летний мужчина пытался спасти девушку, но утонул сам.
Происшествие случилось недалеко от железнодорожного моста. 30-летняя женщина упала в реку с моторной лодки. С целью ее спасения в воду прыгнул 56-летний житель Исакогорского округа, который также утонул. Тела погибших из воды извлечены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
В текущем году уже 46 человек, из которых 12 детей, утонули в водоемах региона с начала лета.
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