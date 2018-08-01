Ещё двое: в Архангельске растет количество утонувших в Северной Двине

Архангельске мужчина и женщина утонули в реке Северная Двина. 56-летний мужчина пытался спасти девушку, но утонул сам.

В текущем году уже 46 человек, из которых 12 детей, утонули в водоемах региона с начала лета.