Жителей военных городков еще раз попытаются убедить стать калужанами 

В начале сентября в Калугу приедет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По сообщению серпуховской радиостанции Oka.fm, омбудсмен намерена обсудить с губернатором Анатолием Артамоновым дальнейшую судьбу двух бывших военных городков, Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15. Напомним, в 2012 году распоряжением правительства РФ Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15 были исключены из перечня закрытых военных городков, но до сих пор неясно, собственностью какой области они станут. Оба городка находятся на территории Калужской области, но подчиняются Московской. В 2016 году губернатор Московской области Андрей Воробьев в письме к губернатору Анатолию Артамонову попросил Калужскую область забрать городки в собственность Жуковского и Боровского районов. Но около 98% жителей этих городков высказались за то, чтобы их приписали к Московской области. Они опасаются, что передача городков Калужской области приведет к снижению зарплат и падению цен на недвижимость На выездном заседании Совета депутатов Серпуховского района, которое прошло 17 мая 2016 года в поселке Курилово, бывшем военном городке Серпухов-15, жители этого поселка назвали губернатора Андрея Воробьева предателем, а себя — крепостными, которых «спихивают» чужому барину, как «невыгодных». Глава администрации Серпуховского района Александр Шестун поддержал позицию жителей поселка. 18 апреля 2016 года на заседании правительства Калужской области, которое в этот день рассматривало письмо Андрея Воробьева Анатолию Артамонову, он предложил калужскому губернатору территориальный обмен: Калужская область отдает Серпуховскому району Курилово, а взамен получит незаселенный земельный участок в Серпуховском районе. Анатолий Артамонов тогда отверг это предложение, но потом, видимо, свое мнение пересмотрел. По словам принимавших участие в заседании Совета депутатов Серпуховского района представителей правительства Калужской области, Анатолий Артамонов сам предложил Андрею Воробьеву отдать Московской области Курилово с условием, что Московская область компенсирует потерю земельным участком площадью 80 гектаров. Это предложение отверг Воробьев, написав калужскому губернатору, что считает такой обмен «нецелесообразным». С тех пор вопрос «завис».