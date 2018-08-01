Самозанятых россиян предлагают исключить из Трудового Кодекса 

Минтруд предлагает вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства. Такая мера позволит усилить контроль за соблюдением трудового законодательства. Информацию опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов, сообщают "Известия". Согласно пояснительной записке, из трудового законодательства планируется исключить деятельность самозанятых и работодателей — физических лиц, которые не зарегистрированы, как индивидуальные предприниматели. После вступления в силу этой поправки, работодатель или работник не смогут нести обязанности, которые предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации. Также сообщается, что такое решение принято в связи с тем, что подобная деятельность зачастую ведется без соответственного оформления отношений. Речь идет о деятельности тех, кто оказывает частные услуги репетиторства, ухода за детьми и больными. А также занимается уборкой жилых помещений и ведением домашнего хозяйства. Эта деятельность часто осуществляется без соответствующего оформления.