В Кургане в Центральном парке прохожие нашли труп

Вчера, 1 августа, около 16 часов прогуливаясь по дорожке у старицы реки Тобол, курганцы увидели в камышах фигуру, похожую на человеческую. Подойдя поближе, граждане убедились, что в реке действительно труп человека. Вызвали полицию.

По информации пресс-службы СУ СКР по Курганской области, личность погибшего мужчины пока не установлена. На вид ему было около 40-лет. Сейчас следователи, устанавливают: каким образом мужчина очутился в воде, кто он и была ли его смерть насильственной.