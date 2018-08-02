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В Кургане в Центральном парке прохожие нашли труп
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Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

В Кургане в Центральном парке прохожие нашли труп 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 1 августа, около 16 часов прогуливаясь по дорожке у старицы реки Тобол, курганцы увидели в камышах фигуру, похожую на человеческую. Подойдя поближе, граждане убедились, что в реке действительно труп человека. Вызвали полицию.
По информации пресс-службы СУ СКР по Курганской области, личность погибшего мужчины пока не установлена. На вид ему было около 40-лет. Сейчас следователи, устанавливают: каким образом мужчина очутился в воде, кто он и была ли его смерть насильственной.
Фото: Инцидент/Курган
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