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Курганцы нашли способ бороться с мусорными свалками на улицах
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Курганцы нашли способ бороться с мусорными свалками на улицах 

Уральский меридиан 55 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Жители города устали ждать, когда власти разберутся с горами бытового мусора на улицах и окраинах Кургана. Возмущенные люди нашли свой способ наказать тех, кто регулярно мусорит. Горы мусора «украшают» Восточный, Рябково, Северный, городские пляжи и дачные кооперативы. Изменить ситуацию муниципалитет не в силах. Не пойман — не мусорил. Курганцы же предложили «пойманных за руку» горожан прославить на весь мир.
Вчера, 31 августа, в одной из групп в социальной сети появился призыв: снимать на видео или фото тех, кто, не стесняясь, создает мусорные горы. Автор поста убежден, что когда по городу и в сети появятся фотографии, мусорящих людей, им будет стыдно и ситуация исправится. Инициативу уже подержали десятки людей.
В комментариях к посту и в группе уже появились снимки несознательных горожан с подписями «Свиньи нашего города! Их нужно знать в лицо»! Как герои фотографий относятся к такой славе, выяснить не удалось. Кроме ругательств в адрес фотографов, герои публикаций, ничего не смогли сказать.
Фото Инцидент/Курган
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