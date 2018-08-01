Нашли приклеенным к доске: в Башкирии зоозащитники спасли котёнка

Котёнок идёт на поправку

Жительница Агидели Фируза Латыпова помогла крошечному котёнку, который приклеился к доске. В понедельник, 30 июля, выходя из подъезда, девушка услышала жалобное мяуканье. Опустив глаза, она увидела попавшего в ловушку пушистика. Сердце у Фирузы сжалось.

— Он был приклеен на доску замертво, только глазки просили о помощи. Пришлось немало потрудиться, чтоб извлечь его от клея. Потом долго отмывали, покормили, и он уснул. — говорит Фируза.

Со слов спасительницы котёнка, сейчас животное идёт на поправку, аппетит у него хороший. Единственное, что его беспокоит, как говорит Фируза, это остатки клея на шёрстке, которые так и не удалось вычистить.

Сам ли котёнок угодил в клей или стал жертвой живодёров, девушка судить не берётся. Считает, главное, что он выжил.

Сейчас зоозащитники раздумывают, как назвать найдёныша, и подыскивают ему любящих хозяев — пока он «прописался» в квартире Фирузы.

— Выбираем между Липучкой и Кузей, — рассказала жительница Агидели. — Оставить себе не могу по семейным обстоятельствам. Будем искать ему дом.