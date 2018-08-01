Фильм «Москва слезам не верит» начинается с нашего дома: пять историй московских старожилов

В июле стартовал второй сезон проекта «Уличный лекторий. Местная история» Музея Москвы . До конца лета москвоведы, историки и краеведы будут встречаться во дворах и парках со слушателями и раскрывать им тайны районов Москвы. Как и в прошлом году, лекциями ограничиваться не планируют — к участию привлекают местных жителей. Старожилы московских районов делятся воспоминаниями и фотографиями — благодаря им история города приобретает человеческое измерение, становится ближе и теплее.

Музей Москвы поделился с mos.ru пятью историями, рассказанными жителями Раменок, Хамовников, Даниловского района и Арбата.

О вкладе жителей Раменок в создание фильма «Москва слезам не верит»

Рассказывает Надежда Сергеевна Носкова , которая живет в Раменках с 1967 года:

— Фильм «Москва слезам не верит» начинается с нашего дома. И заканчивается тоже им. Помните эту сцену: темнота на улице, горят огоньки в каждой квартире? Перед съемками у нас вывесили объявление, в котором говорилось, что приедет «Мосфильм» снимать кино и нужно всем по возможности зажечь вечером свет.

О дворовых играх детей в довоенных Хамовниках

Рассказывает Елена Павловна Суровова, которая живет в Хамовниках с 1934 года:

— Представьте, что идете по пешеходному мосту от Киевского вокзала к Ростовской набережной. На другой стороне справа — резкий крутой спуск с большими деревьями. Вот здесь были наши пять домов, а между ними — лестница для входа в большой дворик. С пяти лет дети там спокойно одни гуляли, без сопровождения взрослых. Мы играли в клёк, круговую лапту, в прятки, в салочки, в веревочку, классики, казаки-разбойники, в ножички. Зимой катались на санках с большой крутой горы. Спуск был очень длинный, санки пересекали две улицы, поэтому на углу всегда по очереди дежурили, чтобы предупреждать о машинах. Разгон был настолько сильный, что мы доезжали с 7-го Ростовского переулка, пересекая 1-й и 2-й Вражские переулки, до Виноградовских бань (Виноградовские бани, или бани № 2 Фрунзенского района, располагались в 2-м Вражском переулке, прекратили работать в 1970-е годы. — Прим. mos.ru). Как только дежурный кричал: «Машина!» — мы падали на бок и сползали.

О Даниловском рынке без фуд-корта, но с русалками

Рассказывает Нина Николаевна Семчишина, которая жила в Даниловском районе с 1944 до 1992 года:

— Даниловский рынок тогда был огорожен деревянным забором, торговые ряды были под крышей. Продавали все что угодно, все фрукты и овощи мы покупали на рынке, здесь было намного дешевле, чем в магазине. Любили репу: она сладкая была, ее можно очистить и грызть на ходу. За молоком стояли с большими бидонами. Подходишь со своим бидончиком — могут в крышечку сначала налить, чтобы попробовал.

А при входе слева, где и сейчас центральный вход, висели ковры рисованные — с красавицами, русалками, лебедями. Еще стояли тазы, и в тазах плавали восковые игрушки — уточки какие-то для детей. Мячики на резинке еще продавали. Когда-то мы рынком жили, там было все дешевое.

О конюшнях и огородах на Шаболовке

Рассказывает Нина Николаевна Семчишина:

— На площади Серпуховская Застава, где сейчас станция метро «Тульская», раньше были конюшни. А у нас перед домом в 6-м Рощинском проезде были огороды. Помню, как мы по вечерам рвали там зеленые помидоры — не от голода, а ради интереса, они так пахли! Так как строения перед домом были невысокие, из нашего окна обзор был широкий. Был виден салют в День Победы. Я помню: портрет Сталина висит подсвеченный, вспышка, прожекторы, кругом полно ребятни и все дружно кричат: «Ура!» Потом (в 1947–1953 годах. — Прим. mos.ru) построили главное здание МГУ , и мы любовались им.

О колхозном рынке на Арбате

Рассказывает жительница дома в Большом Кисловском переулке, поселившаяся в нем в 1938 году и пожелавшая остаться анонимной:

— В войну я стала свидетельницей бомбежки Арбатского колхозного рынка. Он был прямо за кинотеатром «Художественный» на Арбатской площади. Сейчас его нет — здание рынка было полностью разрушено бомбой в 1941 году. Мы с мамой как раз шли по улице в тот день.

А после войны я пошла в первый класс. Уроки начинались в половине восьмого, в школу меня водил папа за руку. Сначала школа была в бывшем монастыре. Так мы проучились два года, потому что в школе, которая была у нас во дворе, стояла воинская часть.

«Уличный лекторий» уже начал свою работу. Ближайшая лекция пройдет 31 июля в Ясеневе, следующие будут посвящены истории Сокольников, Якиманки, Сокола, Митина и других районов. Узнать актуальное расписание и место проведения лекции можно на сайте Музея Москвы.

Если вы давно живете в своем районе и хотели бы поделиться историями, фотографиями, документами, оставьте свои контакты на одной из лекций или напишите сотрудникам музея по адресу: moyrayon@mosmuseum.ru. Ваши воспоминания будут опубликованы в итоговом издании проекта, а фотографии, возможно, войдут в коллекцию Музея Москвы.