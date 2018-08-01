Следственный комитет проверит, кто убил тысячи костромских лещей, щук и судаков

Следственный комитет занялся делом массовой гибели рыбы в нерехтской реке Солоница, узнал KOSTROMA.TODAY. Трупы тысячи погибших рыб растянулись на километр.

По информации пресс-службы регионального СУ СКР, сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов извлекли с поверхности реки более 100 килограммов всплывших щук, лещей, судаков и окуней.

Рыбу отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину ее гибели. Местные жители после этого боятся купаться в Солонице, полагая, что вода там теперь отравлена.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Действиям виновных лиц будет дана оценка по статье уголовного кодекса — загрязнение, засорение поверхностных или подземных вод, либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли массовую гибель животных.