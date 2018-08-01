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Следственный комитет проверит, кто убил тысячи костромских лещей, щук и судаков
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Следственный комитет проверит, кто убил тысячи костромских лещей, щук и судаков 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Следственный комитет занялся делом массовой гибели рыбы в нерехтской реке Солоница, узнал KOSTROMA.TODAY. Трупы тысячи погибших рыб растянулись на километр.
По информации пресс-службы регионального СУ СКР, сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов извлекли с поверхности реки более 100 килограммов всплывших щук, лещей, судаков и окуней.
Рыбу отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину ее гибели. Местные жители после этого боятся купаться в Солонице, полагая, что вода там теперь отравлена.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Действиям виновных лиц будет дана оценка по статье уголовного кодекса — загрязнение, засорение поверхностных или подземных вод, либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли массовую гибель животных.
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