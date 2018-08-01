Ещё
Каждый третий житель Башкирии готов к переезду по работе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каждый третий житель Башкирии готов к переезду по работе 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
32% жителей Башкирии готовы к переезду в другой город или регион при гарантии трудоустройства. Согласно исследованию hh.ru, чаще всего это соискатели в сферах производства, продаж и добычи сырья.
Наиболее часто готовность к переезду в своих резюме указывают жители Стерлитамака (28,3% от общего числа соискателей). Следом идут Салават (28%) и Уфа (27,8%). При этом уфимцев больше интересует работа в других регионах, остальные соискатели предпочитают перемещаться по республике.
— Самые популярные города России, где хотели бы жить и работать соискатели из Башкирии, это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург. Если говорить о переезде внутри региона, то первую строчку однозначно занимает Уфа, однако есть желающие перебраться и в Стерлитамак, и в Салават, и в другие населенные пункты, — пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter Башкирия Анна Осипова.
Как правило, на переезд идут более молодые работники: 73% от общего числа составили жители Башкирии младше 35 лет, 66% из них — мужчины. Более половины (54%) мобильных соискателей — люди с опытом работы свыше 6 лет.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
ГИБДД Уфы привлекла дельфинов к акции «Я за безопасность дорожного движения» «Проблема не нами создана» - единороссы обсудили в Уфе пенсионную реформу Китай намерен делегировать в Башкирию 1 тысячу человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова14
Раскрыт секрет военных успехов России233
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал267
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут90
Лепс ударил Аллу Михееву370
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение