Каждый третий житель Башкирии готов к переезду по работе

32% жителей Башкирии готовы к переезду в другой город или регион при гарантии трудоустройства. Согласно исследованию hh.ru, чаще всего это соискатели в сферах производства, продаж и добычи сырья.

Наиболее часто готовность к переезду в своих резюме указывают жители Стерлитамака (28,3% от общего числа соискателей). Следом идут Салават (28%) и Уфа (27,8%). При этом уфимцев больше интересует работа в других регионах, остальные соискатели предпочитают перемещаться по республике.

Санкт-Петербург, Казань, Сочи и — Самые популярные города России , где хотели бы жить и работать соискатели из Башкирии, это Москва Екатеринбург . Если говорить о переезде внутри региона, то первую строчку однозначно занимает Уфа, однако есть желающие перебраться и в Стерлитамак, и в Салават, и в другие населенные пункты, — пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter Башкирия Анна Осипова

Как правило, на переезд идут более молодые работники: 73% от общего числа составили жители Башкирии младше 35 лет, 66% из них — мужчины. Более половины (54%) мобильных соискателей — люди с опытом работы свыше 6 лет.

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