В Орле два дня будут праздновать «Орловское лето»

Фестиваль муниципальных образований «Орловское лето», посвящённый 75-ой годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, пройдёт в Орле 3 и 4 августа.

На площади Ленина 3 августа состоится выступление лучших творческих коллективов области, сообщает пресс-служба правительства региона. Начало концерта в 11.00. В этот же день в 18.00 выступят лауреаты и призеры различных творческих соревнований регионального, всероссийского и мировых уровней. Мероприятие продлится до 20.00.

Торжества продлятся в субботу 4 августа с 11.00 до 13.00 выступлением коллективов из муниципальных образований Орловской области. В пресс-службе отметили, что на площади Ленина планируется представление подворий сельских поселений и торговля сувенирной продукцией.