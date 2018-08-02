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Орловский район пригласил на митинг афишей с немецкими солдатами
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Орловский район пригласил на митинг афишей с немецкими солдатами 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Администрация Орловского района опубликовала афишу празднования 75-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На иллюстрации список мероприятий, наложенный на фотографию старого города.
На снимке здание, где сейчас располагается театр «Свободное пространство», стоят машины, едет немецкий танк с немецкими же солдатами на борту, рядом телега с едва различимыми людьми. «Что Орел от немцев немцы освобождали?» — задался вопросом один из читателей «Орловской среды». Журналисты нашли первоисточник подложки афиши — это один из снимков подборки «Оккупированный Орел».
Можно предположить, что подразумевает как раз бегство захватчиков, но скорее всего, просто опрометчиво выбрано фото. В Орле уже поздравляли с Днем Победы фотографиями солдат вермахта, а с Днем защитника Отечества — баннером с израильскими военными.
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