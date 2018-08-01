В Вольском районе путешественник похищал на дачах печенье, конфеты и алкоголь

37-летний ранее судимый мужчина решил пешком пройтись из Перми до Сочи . По пути он забрел в Саратовскую область — особенно ему приглянулся Вольский район. Мужчина взламывал дачи у села Терса и брал оттуда вещи и все сколь-нибудь съедобное. У одной хозяйки путешественник забрал печенья и конфеты, а также прихватил крем для бритья и портативный магнитофон. В другом дачном домике украл четыре бутылки водки и портвейн.

Путешественник вряд ли доберется до Сочи — теперь его посадили в изолятор и возбудили уголовное дело за кражи, сообщает Вольск.ру.