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В Вольском районе путешественник похищал на дачах печенье, конфеты и алкоголь
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В Вольском районе путешественник похищал на дачах печенье, конфеты и алкоголь 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
37-летний ранее судимый мужчина решил пешком пройтись из Перми до Сочи. По пути он забрел в Саратовскую область — особенно ему приглянулся Вольский район. Мужчина взламывал дачи у села Терса и брал оттуда вещи и все сколь-нибудь съедобное. У одной хозяйки путешественник забрал печенья и конфеты, а также прихватил крем для бритья и портативный магнитофон. В другом дачном домике украл четыре бутылки водки и портвейн.
Путешественник вряд ли доберется до Сочи — теперь его посадили в изолятор и возбудили уголовное дело за кражи, сообщает Вольск.ру.
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