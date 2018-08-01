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Как обработать глубокий вырез горловины в изделии из трикотажа
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Как обработать глубокий вырез горловины в изделии из трикотажа 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Глубокий вырез горловины в трикотажном изделии лучше всего обрабатывать цельнокроеной узкой бейкой. Как правильно это сделать, рассмотрим на примере модели 119 из Burda 7/2018:
Шаг 1  С помощью сантиметровой ленты измерьте длину горловины.
Шаг 2  Выкроите бейку длиной на 2-3 см короче длины горловины. Ширина бейки 5 см, включая припуски.
Шаг 3  Бейку горловины сложите пополам лицевой стороной внутрь. Стачайте бейку в кольцо по коротким срезам на расстоянии 1,5 см. Припуски шва срежьте близко к строчке и разутюжьте.
Шаг 4  Бейку сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и портновскими булавками сколите открытые срезы.
Шаг 5  Бейку приколите, слегка растягивая, к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытые срезы бейки с краем припуска. Шов бейки совместите с одним плечевым швом. Притачайте бейку. Припуски шва срежьте до ширины 7 мм и обметаете вместе.
Шаг 6  Бейку отверните на горловину, припуски шва заутюжьте на изделие. При желании припуск можно настрочить.
Источник и фото: Burda 7/2018
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