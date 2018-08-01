Как обработать глубокий вырез горловины в изделии из трикотажа

Глубокий вырез горловины в трикотажном изделии лучше всего обрабатывать цельнокроеной узкой бейкой. Как правильно это сделать, рассмотрим на примере модели 119 из Burda 7/2018:

Шаг 1 С помощью сантиметровой ленты измерьте длину горловины.

Шаг 2 Выкроите бейку длиной на 2-3 см короче длины горловины. Ширина бейки 5 см, включая припуски.

Шаг 3 Бейку горловины сложите пополам лицевой стороной внутрь. Стачайте бейку в кольцо по коротким срезам на расстоянии 1,5 см. Припуски шва срежьте близко к строчке и разутюжьте.

Шаг 4 Бейку сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и портновскими булавками сколите открытые срезы.

Шаг 5 Бейку приколите, слегка растягивая, к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытые срезы бейки с краем припуска. Шов бейки совместите с одним плечевым швом. Притачайте бейку. Припуски шва срежьте до ширины 7 мм и обметаете вместе.

Шаг 6 Бейку отверните на горловину, припуски шва заутюжьте на изделие. При желании припуск можно настрочить.

Источник и фото: Burda 7/2018