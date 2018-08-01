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Самые «больные» регионы России
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Самые «больные» регионы России 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Минздрав России опубликовал данные рейтинг самых «больных» и «здоровых» регионов страны. Ниже мы расскажем о самых «больных» регионах России. 1. Алтайский край
Заболеваемость на 100 тыс. человек: 253 429,5По информации за 2017 год, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае: на 100 тыс. жителей пришлось 253 429,5 заболевания. Численность населения края по данным Росстата составляет 2 350 080 человек в 2018 году. 2. Санкт-Петербург
Заболеваемость на 100 тыс. человек: 236 874,7Второе место по уровню заболеваемости занял Санкт-Петербург, который также стал самым «болеющим» городом России. Численность населения: 5 351 935 человек в 2018 году. Санкт-Петербург — второй по численности населения город России и четвёртый город Европы.3. Ненецкий АО  Заболеваемость на 100 тыс. человек: 230 700,8На третьем месте по уровню заболеваемости — Ненецкий АО, где на 100 тысяч человек приходится 230 700,8 заболевших. Вся территория округа входит в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации и полностью относится к районам Крайнего Севера. Численность населения округа по данным Росстата составляет 43 997 человек в 2018 году.4. Карелия
Заболеваемость на 100 тыс. человек: 230 371,7На четвертом месте оказалась Карелия, где на 100 тысяч человек приходится 230 371,7 болеющих граждан. Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 622 484 человек в 2018 году. 5. Республика Коми
Заболеваемость на 100 тыс. человек: 230 230,4Замыкает пятерку самых болеющих регионов Республика Коми, где на 100 тысяч человек приходится 230 230.4 заболевших граждан. Численность населения республики по данным Госкомстата России составляет 840 873 человек в 2018 году. Если говорить о «здоровых» регионах, то в лидерах оказались следующие регионы: Кабардино-Балкария (95 473,8), Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6), Республика Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).
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