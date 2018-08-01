Через полвека жара начнет убивать людей в пять раз чаще

Перемена климата влияет на жизнь. И порой не в лучшую сторону.

Греции, Японии и Канаде. Австралийские ученые выяснили, что к 2080 году число жертв от жаркой погоды вырастет в пять раз. Число погибших от перегрева значительно вырастет в Индии

— Действительно, жаркая погода — не лучший помощник для гипертоников, — рассказывает врач Виктор Калугин. — Для сердечников и людей, страдающих сосудистыми заболеваниями — повышенная температура воздуха — самый страшный враг. Как правило, этим людям рекомендуют выбирать более холодный климат. Для россиян, например, есть выход. Из-за того, что наша страна большая, люди могут переехать из одного региона в другой.

Как сообщил врач — исследованиям можно верить, так как сейчас идет потепление климата, которое коснется очень многих стран.

Жаркий период всегда приносит много неудобств горожанам. Москвичи начинают плохо себя чувствовать и стремятся освежиться в водоемах, на которых порой запрещено купаться. Руководитель Московского отделения Российского Союза спасателей Владимир Федорович дает советы как лучше себя вести в такой аномально-теплый период.

По словам руководителя Московского отделения Российского Союза спасателей купаться можно только в тех местах, где разрешено. Если у пруда есть табличка, что залезать в воду нельзя, то лучше придержаться совета. Таблички установлены не зря. Это может быть связано с тем, что в пруду плохое дно или идут непонятные течения, или бьют родники. И это тоже влияет на остановку сердца в пруду: на поверхности теплая вода, у ног холодная — и человек даже не успеет позвать на помощь.

Владимир Федорович советует купаться компанией, чтобы люди присматривали друг за другом. Также обязательно надо следить за детьми.

— По практике, если взрослые тонут, то кричат, — рассказывает Владимир Федорович. — А если тонут дети, то обычно молча, так как они чаще всего не понимают, что происходит.