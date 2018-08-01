Три точки продажи арбузов и дынь открыли в районе

Бахчевые развалы начали свою работу в районе Орехово-Борисово Северное в среду, 1 августа.

Открыли точки продажи бахчевых культур по следующим адресам: улица Генерала Белова, 1; улица Генерала Белова, 25А; улица Маршала Захарова, 16.

— Работать они будут до 1 октября, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заместитель главы управы района Орехово-Борисово Северное по экономике Светлана Фетисова, — В прошлом году развалы закрылись раньше из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году ничто не препятствует удачной торговле.

Редакция «Борисовских прудов» не рекомендует покупать дыни и арбузы у частников на фурах, ведь на таких точках не гарантировано соблюдение прописанных санитарных норм.