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Три точки продажи арбузов и дынь открыли в районе
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Три точки продажи арбузов и дынь открыли в районе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Бахчевые развалы начали свою работу в районе Орехово-Борисово Северное в среду, 1 августа.
Открыли точки продажи бахчевых культур по следующим адресам: улица Генерала Белова, 1; улица Генерала Белова, 25А; улица Маршала Захарова, 16.
— Работать они будут до 1 октября, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заместитель главы управы района Орехово-Борисово Северное по экономике Светлана Фетисова, — В прошлом году развалы закрылись раньше из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году ничто не препятствует удачной торговле.
Редакция «Борисовских прудов» не рекомендует покупать дыни и арбузы у частников на фурах, ведь на таких точках не гарантировано соблюдение прописанных санитарных норм.
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