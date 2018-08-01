Кит-убийца схватил яхту за якорь и столкнул с другим судном

Косатка, заплывшая на пристань на острове Ванкувер Канаде , вызвала столкновение двух судов. Об этом сообщает UPI.

Морское млекопитающее заигралось с якорем яхты, на которой в тот момент не было людей. Оно развернуло ее и потянуло в сторону другого судна. В результате суда столкнулись и, по словам владельца яхты, получили незначительные повреждения. Никто не пострадал.

Косатки — хищные морские млекопитающие, родственные дельфинам и китам. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн.