Ещё
Кит-убийца схватил яхту за якорь и столкнул с другим судном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кит-убийца схватил яхту за якорь и столкнул с другим судном 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Косатка, заплывшая на пристань на острове Ванкувер в Канаде, вызвала столкновение двух судов. Об этом сообщает UPI.
Морское млекопитающее заигралось с якорем яхты, на которой в тот момент не было людей. Оно развернуло ее и потянуло в сторону другого судна. В результате суда столкнулись и, по словам владельца яхты, получили незначительные повреждения. Никто не пострадал.
Косатки — хищные морские млекопитающие, родственные дельфинам и китам. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн.
В июле сообщалось, что туристы заметили крупную стаю косаток, впервые за несколько лет приплывшую к берегам Австралии для охоты на горбатых китов.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью398
Борисову избил известный российский певец37
«Месть» Земфире и другие события дня
Захарова сделала неожиданное признание53
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей88
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение