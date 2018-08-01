В Саяно-Шушенском заповеднике обнаружили пять новых видов растений

Исследователями определено четыре вида, в частности ежа сборная, горошек волосистый, солянка сорная и лютик китайский. Кроме того, на берегах водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС был обнаружен высокий однолетник с голыми стеблями и узкими листьями — марь Новопокровского.

Во время работ в зоне затопления Тувинской котловины ученые также собрали марь фиголистную, ранее не указанную в описании флоры республики.

По мнению экспертов, дополнение списка растений свидетельствует о постоянной динамике экосистем, а также определяет необходимость проведения систематических специализированных наблюдений.