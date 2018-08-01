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Парень попытался поесть бобов во время слэма на концерте и прославился
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Парень попытался поесть бобов во время слэма на концерте и прославился 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Музыкальный фанат прослыл знаменитостью после того, как поел бобов из банки во время слэма на выступления своей любимой команды. Видео, снятое на фестивале Warped Tour, стало вирусным в сети, а его главный герой узнаваемым, пишет портал NME.
Рыжий фанат активно размахивал головой и ногами, сталкивался с другими участниками слэма, однако бобы не уронил. Ловкость поклонника металла оценили пользователи Twitter, где появилось видео с его участием. За несколько дней ролик набрал больше 400 тысяч просмотров.
NME отмечает, что этот парень — не первый человек, который пытался поесть во время слэма на Warped Tour. Ранее молодой ринулся в толпу, залив молоком разноцветные хлопья.
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