В Красноярском крае 200 молодым стажерам помогли найти работу 

В Красноярском крае около 200 молодых стажёров нашли работу при содействии службы занятости.
Стажировки для студентов и молодых специалистов в регионе начали организовывать с осени 2017 года. За это время около 200 жителей региона обрели рабочие места. Так, 12 человек нашли работу на промышленных предприятиях в Норильске. В Ужурском районе трудоустроены 11 стажеров, из них четверо работают на сельхозпредприятии.
Сегодня в крае свободными остаются ещё порядка 2 тысяч рабочих мест, куда можно устроиться сразу после стажировки. Ознакомиться с вакансиями можно на портале «Работа в России».