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Госдума осенью может принять закон о соцгарантиях для журналистов в «горячих точках»
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Госдума осенью может принять закон о соцгарантиях для журналистов в «горячих точках» 

Rambler News Service 1 час назад
Госдума может принять закон о социальных гарантиях для журналистов, работающих в «горячих точках», в осеннюю сессию, сказал глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
«Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках, будет принят в осеннюю сессию», — приводит пресс-служба комитета слова Левина.
Парламентарий также выразил соболезнования родственникам погибших журналистов.
«Хочу принести искренние соболезнования родным и близким Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, трагически погибших при выполнении редакционного задания в Центральноафриканской Республике. Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях являющихся неотъемлемой частью работы медиа», — отметил Левин.
Ранее во вторник МИД России сообщил о гибели трех журналистов в ЦАР. По словам чиновника из города Сибю Марселина Йойо, россияне покинули город в понедельник вечером по местному времени и были атакованы боевиками на участке между двумя деревнями в 23 км от города.
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