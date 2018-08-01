Госдума осенью может принять закон о соцгарантиях для журналистов в «горячих точках»

Госдума может принять закон о социальных гарантиях для журналистов, работающих в «горячих точках», в осеннюю сессию, сказал глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и связи Леонид Левин , комментируя убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике «Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках, будет принят в осеннюю сессию», — приводит пресс-служба комитета слова Левина. Парламентарий также выразил соболезнования родственникам погибших журналистов. «Хочу принести искренние соболезнования родным и близким Орхана Джемаля Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, трагически погибших при выполнении редакционного задания в Центральноафриканской Республике. Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях являющихся неотъемлемой частью работы медиа», — отметил Левин. Ранее во вторник МИД России сообщил о гибели трех журналистов в ЦАР. По словам чиновника из города Сибю Марселина Йойо, россияне покинули город в понедельник вечером по местному времени и были атакованы боевиками на участке между двумя деревнями в 23 км от города.