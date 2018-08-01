Тимати и Егора Крида судят за концерт в центре Москвы

Рэпер Тимур Юнсуов ( Тимати ) и певец Егор Крид явились в Тверской суд столицы по административному делу о нарушении общественного порядка, передает агентство «Москва» . В ночь на 21 июня они устроили импровизированный концерт с крыши внедорожника на улице Большая Дмитровка. Послушать их собралось много людей, из-за чего возникла пробка.

По статье КоАП об «организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста, либо обязательные работы.

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