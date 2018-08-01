Рита Дакота эмоционально отреагировала на снятое папарацци видео

В конце октября минувшего года Рита Дакота родила дочь Мию. Лишь недавно артистка призналась, что целых полгода после рождения дочки пребывала в сильной депрессии. Тогда же певица призналась, что долгое время не хотела становиться матерью из-за своего отца — детство Риты было не самым благополучным.

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И хотя поклонники поддержали Дакоту и написали, что она прекрасно выглядит, сама певица была сильно расстроена, что папарацци выложили в Сеть такое видео. Артистка возмущена тем, что ее снимали без ее ведома.

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«Я писала недавно в «Инсте», что за последний месяц из-за гормональных препаратов поправилась на шесть кг. Советуюсь с подписчицами, что с этим делать, и было ли у них такое», — ответила Дакота. Подписчики стараются поддержать певицу и призывают ее не расстраиваться, тем более что даже несколько лишних килограммов не портят ее фигуру.