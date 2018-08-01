Ещё
Рита Дакота эмоционально отреагировала на снятое папарацци видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рита Дакота эмоционально отреагировала на снятое папарацци видео 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В конце октября минувшего года Рита Дакота родила дочь Мию. Лишь недавно артистка призналась, что целых полгода после рождения дочки пребывала в сильной депрессии. Тогда же певица призналась, что долгое время не хотела становиться матерью из-за своего отца — детство Риты было не самым благополучным.
больше по теме
«Любовь существует»: Дакота трогательно поздравила Соколовского с годовщиной свадьбыВчера выпускники «Фабрики звезд» отметили годовщину со дня свадьбы и венчания. Рита Дакота с нежностью обратилась к возлюбленному и поздравила его с этим событием, растрогав своих подписчиков. После родов артистка стала активно восстанавливать фигуру, но недавно вновь набрала вес из-за гормональных препаратов. Накануне в Сети появилось видео, снятое папарацци, на котором Рита отдыхает с друзьями на пляже в бикини. На видео можно рассмотреть, что фигура Дакоты немного отличается от того, что сама знаменитость пубикует в социальных сетях.
И хотя поклонники поддержали Дакоту и написали, что она прекрасно выглядит, сама певица была сильно расстроена, что папарацци выложили в Сеть такое видео. Артистка возмущена тем, что ее снимали без ее ведома.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1834048021819967528_7659629"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«Я писала недавно в «Инсте», что за последний месяц из-за гормональных препаратов поправилась на шесть кг. Советуюсь с подписчицами, что с этим делать, и было ли у них такое», — ответила Дакота. Подписчики стараются поддержать певицу и призывают ее не расстраиваться, тем более что даже несколько лишних килограммов не портят ее фигуру.
Teleprogramma.pro: последние новости
Григория Лепса вывели из себя провокационные вопросы Аллы Михеевой Скончалась звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Ани Лорак погрязала в долгах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова14
Раскрыт секрет военных успехов России254
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал267
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут91
Лепс ударил Аллу Михееву370
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение