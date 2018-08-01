Житель Ижевска за неуплату алиментов бесплатно благоустроил Дом народного творчества

Ижевск. Удмуртия . Житель Ленинского района Ижевска отработал 150 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Как рассказал журналистам руководитель Управления ФССП России по Удмуртской Республике Игорь Наговицын, мужчина в течение месяца бесплатно благоустраивал территорию Дома народного творчества.

На обязательных работах сейчас находятся 1570 граждан республики. Всего за полгода судебные приставы вынесли более 2,5 тыс. постановлений о назначении обязательных работ.

313 человек отказались работать на благо общество, поэтому 281 из них получили за уклонение административный арест, а 7 человек заплатили штраф общей суммой 680 тыс. рублей.