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Житель Ижевска за неуплату алиментов бесплатно благоустроил Дом народного творчества
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Житель Ижевска за неуплату алиментов бесплатно благоустроил Дом народного творчества 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Житель Ленинского района Ижевска отработал 150 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Как рассказал журналистам руководитель Управления ФССП России по Удмуртской Республике Игорь Наговицын, мужчина в течение месяца бесплатно благоустраивал территорию Дома народного творчества.
На обязательных работах сейчас находятся 1570 граждан республики. Всего за полгода судебные приставы вынесли более 2,5 тыс. постановлений о назначении обязательных работ.
313 человек отказались работать на благо общество, поэтому 281 из них получили за уклонение административный арест, а 7 человек заплатили штраф общей суммой 680 тыс. рублей.
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