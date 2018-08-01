В СПЧ призвали принять закон о работе СМИ в «горячих точках»

"Эти трое наверняка знали, на какое опасное задание они шли, но не отступили, видя свой гражданский и профессиональный долг в том, чтобы миллионам людей обеспечивать право на информацию. Совет будет добиваться того, чтобы убийство российских журналистов не осталось безнаказанным, было расследовано максимально быстро и эффективно", — подчеркнул Федотов.

Он добавил, что тем, кто едет в «горячие точки», нужно обеспечить гарантии безопасности, включая улучшенную страховку, специальное обучение, бронежилеты и т.д.

По словам правозащитника, соответствующий законопроект был подготовлен СПЧ еще несколько лет назад.