Беларусь и Смоленская область станут ближе 

Недавно проблема обсуждалась в очередной раз на встрече министра транспорта Беларуси Анатолия Сивака и губернатора Смоленской области Алексея Островского. На встрече подводились итоги заседания Рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Смоленской области.
По словам руководителя белорусской транспортной отрасли, он уже поручил проработать формат такого движения, допустим, по маршруту Витебск — Смоленск с одной остановкой на границе.
Важность приграничного железнодорожного движения для смолян подтвердил и губернатор российского региона. Действовать решили сообща: обратиться к Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте с тем, чтобы включить вопрос в межгосударственную повестку ближайшего заседания на высшем уровне — глав государств или глав правительств.
Алексей Островский акцентировал внимание еще на одной проблеме — при формировании поездов, следующих в Россию, на белорусской территории граждане третьих стран не могут приобрести билеты. А поездов таких в сутки проходит 12-13. Все потому, что на границе отсутствует международный пункт пропуска, через который только и могут попасть в Россию граждане третьих стран. Путешественники несут финансовые потери, теряют время…
4,1 млрд долларов составила в прошлом году взаимная торговля Беларуси и Смоленщины. Это на 13,7% выше уровня предыдущего года.
В результате оптимизации приграничного железнодорожного сообщения и снятия других препон соседи получат еще один бонус: возрастет загрузка международного аэропорта Витебск. Тогда граждане Беларуси, России и третьих стран смогут с комфортом отправиться на курорты Краснодарского края, на экскурсию или по делам в Санкт-Петербург или Калининград, в другие города. Уже сегодня почти половина пассажиров, следующих по авиамаршруту Витебск — Калининград, — смоляне.