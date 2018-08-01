Беларусь и Смоленская область станут ближе

По словам руководителя белорусской транспортной отрасли, он уже поручил проработать формат такого движения, допустим, по маршруту Витебск — Смоленск с одной остановкой на границе.

Важность приграничного железнодорожного движения для смолян подтвердил и губернатор российского региона. Действовать решили сообща: обратиться к Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте с тем, чтобы включить вопрос в межгосударственную повестку ближайшего заседания на высшем уровне — глав государств или глав правительств.

Алексей Островский акцентировал внимание еще на одной проблеме — при формировании поездов, следующих в Россию , на белорусской территории граждане третьих стран не могут приобрести билеты. А поездов таких в сутки проходит 12-13. Все потому, что на границе отсутствует международный пункт пропуска, через который только и могут попасть в Россию граждане третьих стран. Путешественники несут финансовые потери, теряют время…

4,1 млрд долларов составила в прошлом году взаимная торговля Беларуси и Смоленщины. Это на 13,7% выше уровня предыдущего года.