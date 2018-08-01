Лидерами Зауралья захотели стать свердловчане, челябинцы и москвичи 

Сегодня в Правительстве Курганской области состоялось заседание оргкомитета конкурса «Лидеры Зауралья». Ранее сообщалось, что он-лайн регистрацию на конкурс прошли более 500 заявителей. Сегодня были озвучены первые результаты. Из более чем полутысячи конкурсантов первое задание выполнили 280 человек. В настоящее время идет его обработка.
Как сообщает пресс-служба Губернатора Курганской области, в ходе заседания, которое провел исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента экономического развития Сергей Токарев, были названы сведения о географии поступивших заявлений. Конечно, основная масса конкурсантов из Зауралья, здесь лидерами стали жители Кургана, Шадринска, Кетовского и Далматовского районов. Кроме того, 18 человек прошли регистрацию из Екатеринбурга и Свердловской области, 11 конкурсантов проживают в Челябинской области и Челябинске, 7 — в Тюмени. По данным Сергея Токарева, среди конкурсантов есть жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока и Татарстана. Около 60% заявившихся конкурсантов — мужчины в возрасте от 26 до 35 лет.
Все тестовые испытания участников конкурса завершатся к 31 августа. Во втором, очном этапе примут участие 30 сильнейших полуфиналистов, которые пройдут участие в образовательных программах. В финал выйдут 10 человек. Они будут защищать свои проекты. Победителей определят к концу ноября. Они смогут претендовать на должности в органах государственной власти Курганской области и зауральских муниципалитетах.
Фото превью: Александр Аникин © ИА «Уральский меридиан»