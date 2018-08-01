Лидерами Зауралья захотели стать свердловчане, челябинцы и москвичи

Сегодня в Правительстве Курганской области состоялось заседание оргкомитета конкурса «Лидеры Зауралья». Ранее сообщалось, что он-лайн регистрацию на конкурс прошли более 500 заявителей. Сегодня были озвучены первые результаты. Из более чем полутысячи конкурсантов первое задание выполнили 280 человек. В настоящее время идет его обработка.

Все тестовые испытания участников конкурса завершатся к 31 августа. Во втором, очном этапе примут участие 30 сильнейших полуфиналистов, которые пройдут участие в образовательных программах. В финал выйдут 10 человек. Они будут защищать свои проекты. Победителей определят к концу ноября. Они смогут претендовать на должности в органах государственной власти Курганской области и зауральских муниципалитетах.