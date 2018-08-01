ОНФ добился запрета незаконной вырубки леса в Тверской области

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) смогли предотвратить вырубку леса в Тверской области общей стоимостью 1 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе движения.

В ОНФ уточнили, что еще в августе прошлого года в региональное отделение Народного фронта обратились местные жители с жалобами на незаконное предоставление земель в частные руки для проведения вырубки леса. После того как информация подтвердилась, активисты ОНФ обратились в министерство лесного хозяйства региона, природоохранную прокуратуру и МВД

"Было установлено, что администрация сельского поселения предоставляет участки, которые являются федеральной собственностью, в аренду частному лицу. По данным фактам природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием признать действия незаконными и вернуть участки в федеральную собственность, в настоящее время судебные процессы завершены, а земли возвращены", — отмечается в сообщении.

"По нашим данным, общая площадь выведенных участков составила около 1000 га, подтверждено нанесение ущерба государству на 100 млн рублей. Если бы рубки продолжались на всех участках, то сумма ущерба могла бы достигнуть 1 млрд рублей", — приводит пресс-служба ОНФ слова сопредседателя регионального штаба движения Павла Яковлева