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Активисты ОНФ спасли от незаконной вырубки сотни гектаров леса
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Активисты ОНФ спасли от незаконной вырубки сотни гектаров леса 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Активисты Общероссийского народного фронта в Тверской области добились возврата в государственную собственность сотен гектаров леса в Калининском районе и помогли предотвратить незаконную вырубку на 1 млрд руб.
Жители Калининского района обратились в ОНФ в августе 2017 года с жалобой на незаконные рубки. Общественники привлекли к проблеме внимание министерства лесного хозяйства региона, природоохранной прокуратуры и управления МВД.
«УМВД усмотрело состав преступления в действиях при вырубке леса. В тверской природоохранной прокуратуре выявили двойной учёт земель, на которых проходила вырубка. Было установлено, что администрация сельского поселения предоставила участки площадью свыше 200 га в аренду частному лицу, после этого арендатор начал проводить рубку леса», — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.
Суд признал недействительными постановления и договоры об аренде земельных участков, а также постановил вернуть их в собственность Российской Федерации.
«Общая площадь выведенных из госсобственности участков составляет около 1 тыс. га, это почти тысяча футбольных полей. Подтверждено нанесение ущерба государству на 100 млн руб. Если бы рубки продолжились на всех участках, то сумма ущерба могла бы достигнуть 1 млрд руб.», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Яковлев.
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