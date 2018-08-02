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В ЕАО проверили, как живет тигрица Филиппа
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В ЕАО проверили, как живет тигрица Филиппа 

РИА Новости 1 час назад
Участок обитания тигрицы Филиппы, выпущенной в дикую природу после курса реабилитации, посетила специальная группа надзора за амурскими тиграми, сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».
На труднодоступном участке, где живет хищница, специалисты побывали впервые, в ходе планового мониторинга в Еврейской автономной области.
"В этот раз нам удалось проделать огромный объем работы. Например, мы выставили фотоловушки на участке тигрицы Филиппы. Она выбрала себе самый лучший участок, который себе только можно представить. Это удаленное от населенных пунктов место, где много копытных животных. Край ее участка прилегает к участку тигра Бориса. Так что будем внимательно следить за развитием тигриных отношений", — рассказал директор МРОО «Центр „Тигр“ Виктор Кузьменко. Ареал Филиппы расположен вдоль крутого берега Амура, рядом с границей, в месте с многочисленными крутыми скальными массивами и топкими болотами.
Как отмечают специалисты, с каждым годом мониторинговых точек на Дальнем Востоке становится больше, что напрямую связано с количеством выпущенных тигров, а также с формированием в ЕАО устойчивой, не фрагментированной группировки тигров.
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