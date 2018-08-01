Около 30% операций в онкоцентре им. Н. Блохина выполняется методом лапароскопии

Порядка 30% операций в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Блохина выполняется методом лапароскопии. Об этом журналистам сообщил и.о. директора НМИЦ Иван Стилиди.

«Сегодня операции без разреза, через прокол в брюшной или грудной стенке, посредством инструментов выполняются у нас довольно широко. Но это не прорывные технологии, это технологии сегодняшнего дня, которые должны быть представлены в любой современной клинике. К этим операциям надо относиться очень аккуратно и внимательно в онкологической практике. Необходимо ставить правильные, четкие показания, не всех онкологических больных можно и нужно оперировать таким способом. У нас в клинике по отношению к открытым операциям таких операций (методом лапароскопии — прим. Агентства «Москва» ) выполняется около 30%», — сказал И. Стилиди.

По его словам, в будущем лапароскопия в онкологии будет развиваться и набирать все большую популярность.