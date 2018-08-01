Траур китихи по умершему детёнышу длится больше недели

Во всеми мире люди следят за судьбой матери-касатки, уже неделю удерживающей на плаву своего мёртвого детёныша. Её душераздирающие усилия привели к тому, что касатка теперь отстаёт от своей группы. Биологи-исследователи выражают беспокойство по поводу благополучного возвращения преданной матери в стаю.

Скорбная колыбельная матушки-китихи

Двадцатилетняя касатка в течение семи дней несёт сквозь морские воды тело своего мёртвого детёныша. Малыш умер в прошлый вторник, 24 июля, вскоре после рождения. Мать не может поверить в его смерть. Вот уже более недели она пытается удержать его у поверхности воды, в надежде, что тот вдруг снова станет дышать. Тело китёнка балансирует на лбу матери, время от времени соскальзывая в воду, откуда китиха неизменно вновь выталкивает его на поверхность.

Трагедия разыгралась в водах у побережья Виктории, недалеко от Британской Колумбии . Специалисты музея китов на острове Сан-Хуан следят за касаткой, в анналах биологов проходящей под номером J35, особое внимание уделяя животному с тех пор, как умер её детёныш.

Всё это время семейство касаток держалось рядом, однако сейчас мама начала отставать от группы, что вызывает беспокойство исследователей.

Дженни Аткинсон, исполнительный директор музея, говорит, что мать-касатка и её стая переживают «глубокую скорбь».

Умерший малыш должен был стать первым китёнком, родившимся за последние три года в исчезающей популяции южных косаток в системе заливов Пьюджет-саунд. Этот вид китообразных находится под угрозой исчезновения. Осталось всего 75 млекопитающих. Учёные ждали его появления, следя за здоровьем беременной касатки.

Проведенные ранее в этом году исследование показало, что киты и дельфины проводят «бдения» по умершим детёнышам. Животные цепляются за безжизненные тела потомков в течение нескольких дней, стараясь уберечь их от хищников. Но ещё никогда морские китообразные не делали этого так долго.

К моменту, когда у матери-касатки начался третий день её траура, доктор Балкомб сказал, что он никогда не наблюдал «бдений» по мёртвому детёнышу в течение такого долгого времени.

«Это просто ужасно. Это животное, но это разумное существо», — считает Дебора Джайлз, директор по науке и исследованиям некоммерческой организации Wild Orca, Seattle Times. — «Она осознает все социальные связи, которые есть с остальными членами семьи».

«Мать привязана к детёнышу, и не хочет отпускать его. Это так просто. Она скорбит и убивается», — добавила Джайлз.

Global Look Press/Michael Weberberger

Все члены семьи знали, что J35 беременна — об этом касатка сообщила им посредством ультразвука, который эти животные используют для общения друг с другом.

«Значит, все остальные члены стаи тоже скорбят», — считает учёный.

Детёныш умер от того, что у него было недостаточно подкожного жира. Он тонул, и, хотя мать поднимала его на поверхность, это не спасло малыша.

Сила традиций

В июне исследователи доказали, что киты и дельфины нередко держатся за свое мёртвое потомство в течение нескольких дней. Эксперты из отдела биологии и охраны дельфинов Oceancare в Корденонах, Италия , проанализировали 78 записей с водными млекопитающими в период с 1970 по 2016 год.

Более 90% изученных дельфинов были очень чутки к умершим малышам, причём три четверти скорбящих составляли самки. В 75% случаев именно взрослые самки ухаживали за своим погибшим потомством.

И киты, и дельфины способны испытывать глубокую скорбь, не сразу принимая тот факт, что их ребёнок умер.

Ученые задаются вопросом — действительно ли водные млекопитающие признают смерть? Пока число исследований недостаточно, чтобы прийти к достоверным выводам.

Global Look Press/Danita Delimont

В 2016 году ученые проанализировали несколько случаев, когда млекопитающие цеплялись за тела погибших членов стаи и бодрствовали над покойным. Тогда была высказана гипотеза о том, что наиболее вероятное объяснение такого поведения — траур.

В исследовании собраны 14 таких событий. Чаще всего матери несли своих мёртвых детей над водой, в окружении друзей. Во многих случаях было обнаружено, что тела мёртвых уже начинали разлагаться, и это, по мнению исследователей, говорит о том, что скорбь длилась в течение длительного времени.

Исследователи заметили, что самки склонны скорбеть о других самках в группе. В поле наблюдения попал также случай, когда вся стая была в трауре из-за самца, который, предположительно, погиб в бою.

Практика внимательного посмертного поведения (postmorten attentive behaviour — PAB) может быть вызвана тем, что особи не смогли «признать или принять, что потомство или компаньон умерли».

На грани исчезновения

Гибель детёныша J35 — ещё одна репродуктивная неудача для южных косаток-убийц, которые обычно появляются в водах Пьюджет-саунд весной и остаются там до осени. Это очень тревожный признак — численность южных косаток и без того достигла самого низкого уровня за последние 30 лет. В целом за численность чёрно-белых косаток борются с тех пор, как они были занесены в список исчезающих видов в США Канаде более десяти лет назад.

Global Look Press/Michael Weberberger

Причин, поставивших касаток на грань исчезновения, несколько. Им приходится сталкиваться с токсичным загрязнением, шумом и помехами со стороны судов. Но одна из самых главных причин — недостаточная кормовая база, уменьшение численности вкусной и жирной чавычи (рыба семейства лососёвых). На протяжении веков эта рыба была основой рациона южных касаток.

У самок косаток часто возникают проблемы с беременностью из-за пищевого стресса, связанного с отсутствием чавычи. Многолетнее исследование, итоги которого были подведены в прошлом году университетом Вашингтона и другими исследователями, показало, что две трети беременностей косаток в период между 2007 и 2014 годами закончились неудачно.

Около половины из 11 детёнышей, родившихся несколько лет назад во время знаменитого бэби-бума косаток, умерли.

Global Look Press/Danita Delimont

«В среднем ожидаемая цифра — это рождение нескольких детёнышей каждый год. Тот факт, что мы не видели их в течение нескольких лет — ещё одно доказательство того, что у нас есть серьёзные проблемы с репродуктивной способностью морских млекопитающих», — считает Брэд Хэнсон, биолог Северо-Западного научного центра по изучению дикой природы в Сиэтле.

В качестве пример он привел случай с 4-летней самкой-косаткой, известной науке как J-50. Она выглядела худой и «явно истощенной». Доктор Джайлз, который изучал китов, предупредил Хэнсона о неприятном запахе изо рта косатки — запахе, обнаруженном и у других косаток, которые в последствии умерли. Ученые решили проанализировать её лёгочное дыхание, взяв пробу на посев. Капли будут проверять на возможные патогены. Возможно, какой-то болезнетворный процесс приводит к тому, что косатки не хотят есть, считают учёные.