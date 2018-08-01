«Визави с миром». Леонид Слуцкий о жупеле «русской угрозы» за рубежом

Владимира Путина и Дональда Трампа в «Визави с миром». Леонид Слуцкий о жупеле «русской угрозы» за рубежомРечь в программе также пойдет о результатах встречи президентов России и США Хельсинки , о перспективах развития российско-американских отношений и освещении западными СМИ российской действительности. Кроме того, гость программы поделится мнением о том, в чем смысл создания очередного жупела «русской угрозы» за рубежом, и как сохранить историческую память у следующих поколений на фоне информационной войны.

Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее.

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