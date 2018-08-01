ЦИК: На выборы губернаторов пока зарегистрированы 43 кандидата

В Единый день голосования 9 сентября предстоит избрать 22 губернаторов, депутатов 16 региональных парламентов, а также 7 депутатов Госдумы

Перед тем, как перейти к основной повестке, Элла Памфилова сообщила о выдвижении и регистрации кандидатов на предстоящие выборы. Так, на довыборы в Госдуму, которые пройдут в шести регионах по семи одномандатным округам, документы на выдвижение представили 47 кандидатов, из них 42 зарегистрированы.

Завершился этап выдвижения и на выборы губернаторов. Всего, как сообщила глава ЦИК, в 22 регионах было выдвинуто 172 кандидата в губернаторы, из них 147 от 34 политических партий, а 25 — в порядке самовыдвижения. При этом 32 заявившихся впоследствии отказались от участия сами или просто не представили документы. На данный момент прием документов на регистрацию завершен. Уже зарегистрированы 43 кандидата в губернаторы, сообщила Памфилова. Целиком же этап регистрации в большинстве регионов завершится на этой неделе, в ряде субъектов он продлится по 8 августа включительно. При этом агитация в СМИ во всех 22 регионах стартует 11 августа и продлится до нуля часов 8 сентября.

На выборах депутатов региональных парламентов в 16 субъектах РФ было выдвинуто более 9 тысяч кандидатов, из которых подавляющее большинство — тоже по линии политических партий. «Только 250 кандидатов в порядке самовыдвижения», — сказала Памфилова. «Мы наблюдаем эту тенденцию на протяжении нескольких кампаний — к сожалению, процент самовыдвижения низкий», — констатировала глава ЦИК . «Надо изучить эту проблему, установить причины, то есть какие факторы — правовые, административные или другие — тормозят процесс самовыдвижения», — отметила она.

К следующему заседанию комиссии Памфилова попросила региональное и правовое управление ЦИК подготовить материалы о том, «поступают ли в ЦИК жалобы, как мы реагируем, нет ли неправомерных отказов в регистрации» и так далее, чтобы проинформировать об этом всех. «Чтобы у нас не было здесь никаких недоговоренностей», — уточнила глава ЦИК.

На этих выборах, как и на предыдущих, работает система «Мобильный избиратель», позволяющая заранее прикрепиться к удобному участку. Заявления о голосовании по месту нахождения в регионах можно подать с 25 июля по 5 сентября. Уже подано почти 15 тысяч заявлений, сообщил на заседании зампред ЦИК Николай Булаев . По его словам, наиболее востребован, как и раньше, единый портал госуслуг, с помощью которого подано более 50% заявлений.

Ключевым нововведением этих выборов можно назвать решение столичных властей организовать экстерриториальные участки за пределами Москвы в соседних регионах, чтобы проголосовать могли «дачники». Заявление о прикреплении к таким «дачным» участкам подали уже свыше 3 тысяч москвичей. Всего, по состоянию на 31 июля, в Москве подано 6903 заявления о смене участка для голосования, из них 3155 (45%) заявлений, в которых «выражено желание проголосовать на участках, созданных за пределами города Москвы», рассказал Булаев.

"Мы видим тенденцию, которая доказывает, что то предложение, с которым Москва вышла, людьми востребовано", — добавил он.

Добавим, что прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах — в Москве, Подмосковье , Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, а также в Якутии Хакасии и на Чукотке.

Таким образом, всего 9 сентября предстоит избрать глав в 26 регионах. Больше, чем в половине из них, выборы проходят досрочно в связи с уходом в отставку предыдущих губернаторов и назначением временно исполняющих обязанности. При этом все нынешние врио губернаторов приняли решение участвовать в выборах. Срок губернаторских полномочий во всех регионах составляет 5 лет.