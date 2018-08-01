В Симферополе жильцов муниципального общежития попросили на улицу

Общежитие на улице Субхи, 4, в Симферополе находится рядом с Центральным рынком. Сюда в 80-х годах селили работников торговли. Сегодня большую часть здания занимают коммерческие фирмы, в том числе гостиница. Общежитие расположено на четвертом и пятом этажах, аварийным оно не признано, коридоры чистые и ухоженные. На условия жизни люди не жалуются.

Людмилу Пигареву после окончания керченского филиала Донецкого института советской торговли в 1987 году Министерство торговли УССР как молодого специалиста направило в Продторг Киевского района Симферополя по распределению. Людмиле Александровне и ее трехлетней дочери предоставили комнату в этом общежитии.

— Здесь мы были постоянно прописаны с августа 1988 года. На момент регистрации общежитие относилось к жилому фонду. В этом же году я встала на квартирный учет в Симферополе и состою до сегодняшнего дня, — рассказывает Людмила.

Похожие истории и у других жильцов. 62-летняя Надежда Грищенко много лет проработала продавцом Продторга Киевского района, живет в общежитии, жилья другого нет и идти ей в случае выселения некуда.

Проблемы начались в 2016 году, после того как Симферопольский городской совет передал общежитие в хозяйственное ведение МУП «Метроград». Людям сообщили, что они проживают в нем «без наличия правовых оснований», а также договорных отношений с собственником этого имущества. В 2017 году жильцы общежития получили претензию от «Метрограда», которая гласит, что они безосновательно потребляют воду и электроэнергию при отсутствии договорных отношений с января 2016 года по июль 2017 года. Предприятие озвучило сумму убытка — 10 тысяч рублей, жильцы заплатили.

Люди обратились в Прокуратуру РК, которая установила, что Хозяйственный суд АРК в 2002 году признал право собственности на объекты недвижимости, в том числе литеры «Я» (гостиница и общежитие «Колос»), за Крымским республиканским союзом потребительских обществ. На тот момент это был смешанный фонд (жилые и нежилые помещения). Позже они были зарегистрированы как нежилые. Надзорное ведомство постановило, что администрация Симферополя и МУП «Метроград» нарушили Жилищный кодекс — не поменяли статус этих помещений на жилые. До сих пор ничего не изменилось. При этом о смене статуса помещений на нежилые никого не уведомляли.

В декабре 2017 года здание непонятным образом изменило юридический адрес: с ул. Субхи, 4, на пр. Кирова, 1/ул. Козлова 11. Зарегистрироваться «на Козлова» жильцы не имеют возможности, потому что помещения стали нежилыми. Из-за этого нельзя оформить пенсии и социальные пособия. А родители не могут предоставить в школу справку о составе семьи.

У Людмилы Пигаревой дочь — инвалид второй группы по зрению, льготу по оплате за электроэнергию и воду женщина получить не может.

Позиция «Метрограда» следующая: заключать договор соцнайма МУП не имеет права, эти помещения по документам не являются жилыми. При этом предприятие не стремится выселить людей через суд, а просто предлагает им добровольно покинуть занимаемые комнаты. И никакое жилье взамен пяти десяткам людей с детьми не предлагают.

Жильцы считают, что здание, расположенное недалеко от центра города, кому-то приглянулось. Они видят выход в изменении статуса строения с нежилого на смешанный фонд и собираются на прием к первому заместителю главы администрации Симферополя Ирине Бойко . Комментировать происходящее «РГ» и внести в ситуацию ясность она отказалась.

Жильцы написали жалобы главе РК Сергею Аксенову и в Генпрокуратуру РФ, ответа нет.

Комментарий

Ленура Енгулатова, юрист:

— Жилые помещения в общежитиях относятся к специализированному жилфонду. В случаях расторжения или прекращения договоров найма граждане должны освободить комнаты, которые они занимали по договорам. Если отказываются, возможно выселение в судебном порядке. Одним из оснований для выселения из помещения являются неоплаченные коммунальные счета более чем за шесть месяцев.

Но не могут быть выселены без предоставления другой жилплощади граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Это члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел , органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации , органов государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей. Также пенсионеры по старости, члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии и который умер, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя. Инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей. Инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов с детства.

В случае выселения, согласно Жилищному кодексу РФ, муниципалитет предоставляет другие жилые помещения, которые должны находиться в черте соответствующего населенного пункта.

Кстати

Если бы не активная гражданская позиция, жители симферопольского общежития на улице Русской, 103-В, зимой оказались бы без крыши над головой. Свое право на жилье они отстаивают в судах уже два года. Дело в том, что собственник здания — ООО «Крымремстройтрест» отказывается добровольно передать его в муниципальную собственность. Более того, в феврале 2016 года он решил выставить на улицу всех жильцов — 14 семей. Предприниматель подал в суд иск с требованием выселить жильцов и проиграл его. Теперь иск готовит администрация Симферополя, чтобы забрать здание общежития в муниципальную собственность.