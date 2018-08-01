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Дороги Кудрово становятся безопаснее
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Дороги Кудрово становятся безопаснее 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
До конца лета на большей части новых дорог в Кудрово появятся разметка и дорожные знаки.
Застройщики Кудрово наносят разметку и ставят знаки согласно схеме организации дорожного движения, утвержденной Заневским городским поселением. Работы будут закончены ко Дню Кудрово — 26 августа.
Как сообщил глава Дирекции КРТ Даниил Федичев, на данный момент идёт проектирование светофоров, строительство которых планируется в Кудрово осенью.
В середине июля была запущена одна из главных артерий Кудрово — четырехполосный проспект Строителей до улицы Пражской, по которому уже ходит общественный транспорт, существуют остановочные карманы, осенью будут установлены павильоны.
«Вместе с тем, пока не построен тротуар на ближней к КАД стороне движения проспекта Строителей: собственник примыкающего земельного участка поставил забор и не дает возможность завершить дорогу. Мы используем все законные механизмы, чтобы строители смогли получить доступ на площадку», — отметил глава комитета Госстройнадзора Денис Горбунов.
Он также подтвердил планы завершения строительства до конца 2019 года проспекта Строителей до улицы Ленинградской, включающий мостовой переход через реку Оккревиль.
В ближайшее время начнется перекладка сетей, строительство теплотрассы в створе Европейского проспекта к «учебному кварталу» в Кудрово, где на участке в три га будут построены два детских сада — на 190 и 265 мест, а также школу на 825 мест.
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