Дороги Кудрово становятся безопаснее

До конца лета на большей части новых дорог в Кудрово появятся разметка и дорожные знаки.

Застройщики Кудрово наносят разметку и ставят знаки согласно схеме организации дорожного движения, утвержденной Заневским городским поселением. Работы будут закончены ко Дню Кудрово — 26 августа.

Как сообщил глава Дирекции КРТ Даниил Федичев, на данный момент идёт проектирование светофоров, строительство которых планируется в Кудрово осенью.

В середине июля была запущена одна из главных артерий Кудрово — четырехполосный проспект Строителей до улицы Пражской, по которому уже ходит общественный транспорт, существуют остановочные карманы, осенью будут установлены павильоны.

«Вместе с тем, пока не построен тротуар на ближней к КАД стороне движения проспекта Строителей: собственник примыкающего земельного участка поставил забор и не дает возможность завершить дорогу. Мы используем все законные механизмы, чтобы строители смогли получить доступ на площадку», — отметил глава комитета Госстройнадзора Денис Горбунов

Он также подтвердил планы завершения строительства до конца 2019 года проспекта Строителей до улицы Ленинградской, включающий мостовой переход через реку Оккревиль.

В ближайшее время начнется перекладка сетей, строительство теплотрассы в створе Европейского проспекта к «учебному кварталу» в Кудрово, где на участке в три га будут построены два детских сада — на 190 и 265 мест, а также школу на 825 мест.