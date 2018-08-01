Железнодорожный лоукостер создадут в России

Так, планируется, что старые вагоны будут выделены в отдельный эконом-класс, а в остальных поездах будут введены три класса обслуживания. Такие данные представлены в годовом отчете компании.

Поезда разделят на три типа: дневной экспресс, ночной поезд и традиционный поезд. После чего каждый из типов поделят на три класса обслуживания. Среди них: эконом, комфорт и бизнес. А вот старые вагоны, которые не оснащены кондиционерами и биотуалетами, до полного списания направят в отдельный так называемый «эконом-бюджет».

Так, на временный лоукост-класс «эконом-бюджет» будет действовать уникальное ценовое предложение.

«Дневной экспресс», в свою очередь, будет совершать поездки до 600 километров и длительностью не более шести часов. Здесь «эконом-бюджет» будет представлен как сверхбюджетный вариант без сервисов.

«Эконом-бюджет» в «Ночном поезде», который будет находиться в пути до 12 часов и будет преодолевать расстояния в 1,2–1,5 тысячи километров, будет представлен плацкартными вагонами.

«Эконом-бюджет» в «Традиционном поезде» (более 12 часов на дальние расстояния) — это сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.

Стоит отметить, что также «ФПК» планирует проводить полное и своевременное обновление парка с постепенным переходом на инновационный подвижной состав. До 2025 года будет обновлено около 7 тысяч вагонов. Кроме того, часть традиционных вагонов заменят на двухэтажные.