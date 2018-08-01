Пока вы спали: никто не погиб в авиакатастрофе, а iPhone получит 2 симки

Авиакатастрофа произошла в аэропорту города Дуранго во время взлета пассажирского Embraer ERJ-190 с 97 пассажирами на борту. Сильный порыв ветра помешал разбегу воздушного судна: оно накренилось влево, зацепило плоскостью крыла землю и, потеряв один из двигателей, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. По словам очевидцев, спустя четыре минуты самолет загорелся. Однако ЧП закончилось без жертв: пассажиры и члены экипажа успели покинуть борт и отойти на безопасное расстояние. Тем не менее, нескольким десяткам пассажиров понадобилась помощь медиков. Причины случившегося выясняются.

Волк и Заяц попали на новые российские монеты

В честь 50летия мультфильма «Ну погоди», центральный банк выпустил памятные монеты с персонажами всенародно любимого фильма. Волк и Заяц появятся на оборотной стороне серебряных монет номиналом три рубля. Тираж — три тысячи штук. Также отчеканены монеты из недрагоценных металлов. Их два вида — обычные (450 тысяч штук) и со специальным исполнением (50 тысяч штук).

iPhone может получить две сим-карты

Бдительные энтузиасты разглядели в программном коде тестовой версии iOS 12 недвусмысленные намеки на то, что новый аппарат сможет поддерживать работу сразу с двумя «симками»

Среди компонентов системы, которые формируют отчеты о работе устройства, специалисты заметили строки «Статус второй сим-карты» и «Статус лотка второй сим-карты». Предполагается, что пользователь сможет переключаться между ними, как в смартфонах на базе Android. В самой «яблочной» компании информацию пока никак не комментируют.