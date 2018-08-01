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В городском парке Советска завершаются работы обустройству пешеходной дорожки
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В городском парке Советска завершаются работы обустройству пешеходной дорожки 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Советске меняют облик улицы и дома. На эти цели потратят почти 60 миллионов рублей. Деньги из областного и местного бюджетов, привлекаются и дополнительные средства. Контроль качества выполняемых работ остается за властями округа.
В городском парке Советска завершаются работы обустройству пешеходной дорожки ведущей к улице Матросова. Здесь местные жители спасаются от летнего зноя в тени вековых деревьев.
Ольга Силуянова, жительница Советска:
— Здесь хорошо, прохладно, есть дорожки оборудованные, удобно с колясками ходить, детям можно покататься на велосипеде, на самокате.
В ходе работ обнаружены элементы старого мощения, когда-то здесь было кафе, к находке отнесутся бережно, но, сроки выполнения работ не сдвигаются.
Доверяй, но, проверяй это главный принцип в отношениях с подрядчиками. Большинство работ в Советске выполняют местные специалисты.
Олег Рем, представитель подрядчика:
— Когда видишь гуляющих по парку мам с колясками, детей, то хочется сделать для них очень хорошо.
Особое внимание в Советске уделяется программе капитального ремонта многоквартирных домов. Улица Рабочая 10. Дому больше века. Лепнина и ажурные балконы обветшали. Шанс на обновление появился благодаря программе капитального ремонта.
Галина Буряк, жительница Советска:
— Молодцы ребята, что начали работать, потому что мы давно этого ждали и все очень довольны.
На крыше появится настоящая черепица. При ремонте зданий, определяющих исторический облик города, будут использовать долговечные материалы. Важно всё исполнить на совесть, чтобы не делать работу дважды.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Улица Первомайская в Советске — яркий пример комплексного подхода к благоустройству городской среды, прежде чем отремонтировать тротуар, здесь заменили водовод. Год назад в доме №15 отремонтировали крышу, а сейчас принялись за фасад.
Николай Воищев, глава администрации Советского городского округа:
— Очень много вопросов, это водоканал, это теплосети, это электрохозяйство, это подвод и отвод воды, поэтому практически все службы города завязаны на решении одного вопроса проведения дороги, или тротуара, в частности, обустройства микрорайона.
В этом году в Советске будут отремонтированы четырнадцать домов, новые тротуары появятся на десяти улицах. Сегодня решаются вопросы, на которые не обращали внимания десятилетиями. Область поддерживает Советск в реализации различных программ, связанных с благоустройством городской среды, потому что в муниципалитете умеют считать деньги.
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