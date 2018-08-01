В городском парке Советска завершаются работы обустройству пешеходной дорожки

В Советске меняют облик улицы и дома. На эти цели потратят почти 60 миллионов рублей. Деньги из областного и местного бюджетов, привлекаются и дополнительные средства. Контроль качества выполняемых работ остается за властями округа.

В городском парке Советска завершаются работы обустройству пешеходной дорожки ведущей к улице Матросова. Здесь местные жители спасаются от летнего зноя в тени вековых деревьев.

Ольга Силуянова, жительница Советска:

— Здесь хорошо, прохладно, есть дорожки оборудованные, удобно с колясками ходить, детям можно покататься на велосипеде, на самокате.

В ходе работ обнаружены элементы старого мощения, когда-то здесь было кафе, к находке отнесутся бережно, но, сроки выполнения работ не сдвигаются.

Доверяй, но, проверяй это главный принцип в отношениях с подрядчиками. Большинство работ в Советске выполняют местные специалисты.

Олег Рем, представитель подрядчика:

— Когда видишь гуляющих по парку мам с колясками, детей, то хочется сделать для них очень хорошо.

Особое внимание в Советске уделяется программе капитального ремонта многоквартирных домов. Улица Рабочая 10. Дому больше века. Лепнина и ажурные балконы обветшали. Шанс на обновление появился благодаря программе капитального ремонта.

Галина Буряк, жительница Советска:

— Молодцы ребята, что начали работать, потому что мы давно этого ждали и все очень довольны.

На крыше появится настоящая черепица. При ремонте зданий, определяющих исторический облик города, будут использовать долговечные материалы. Важно всё исполнить на совесть, чтобы не делать работу дважды.

— Улица Первомайская в Советске — яркий пример комплексного подхода к благоустройству городской среды, прежде чем отремонтировать тротуар, здесь заменили водовод. Год назад в доме №15 отремонтировали крышу, а сейчас принялись за фасад.

— Очень много вопросов, это водоканал, это теплосети, это электрохозяйство, это подвод и отвод воды, поэтому практически все службы города завязаны на решении одного вопроса проведения дороги, или тротуара, в частности, обустройства микрорайона.

В этом году в Советске будут отремонтированы четырнадцать домов, новые тротуары появятся на десяти улицах. Сегодня решаются вопросы, на которые не обращали внимания десятилетиями. Область поддерживает Советск в реализации различных программ, связанных с благоустройством городской среды, потому что в муниципалитете умеют считать деньги.