Активисты и молчуны. Опубликован рейтинг полезности депутатов Госдумы

Кто сдаёт позиции?

На минувшей неделе в сети был опубликован четвертый интегральный рейтинг качества работы депутатов Государственной думы РФ . Исследование «Коэффициента полезности депутатов» нижней палаты Федерального собрания подготовили политологи Дмитрий Гусев Алексей Мартынов на основе анализа активности народных избранников и опроса более 700 федеральных и региональных экспертов. Исследование для формирования рейтинга проводилось с октября 2017 года по июль 2018. Ранжирование проводилось на основании 4 неравновесных индексов: индекс народного голосования, индекс активности депутата, индекс медийности и экспертный индекс работы депутата в регионе. На основании этих четыре параметров высчитывался КПГД — коэффициент полезности депутатов Госдумы.

Из курских законотворцев выше всех забрался «единоросс» Виктор Карамышев . Он вошел в топ-50 полезных депутатов, заняв 31 место. Кроме этого в топе-50 по индексу народного голосования он на 24 позиции. А в топе «экспертная оценка» вообще лидер — 1 место. Остальные скромно расположились в хвосте списка.

Напомним, с начала полномочий Думы прошло два года.

«За это время уже заметно, кто активно работает, а кто сдает позиции. Те, кто в рейтинге оказался в конце, очевидно, не сумели отстроить работу своей команды и, скорее всего, уже не смогут», — говорится в исследовании.

Где лоббисты?

Голосуя за депутатов, мы по наивности своей думаем, что они там будут отстаивать интересы избирателей и региона, который представляют. В начале года «АиФ-Курск» сделал официальные запросы всем местным парламентариям. Редакция поинтересовалась, каким образом они продвигали интересы региона на федеральном уровне, принимают ли участие в привлечении инвестиций для Курской области ? Какие суммы на какие конкретные проекты удалось привлечь. Мы ожидали получить конкретные ответы на конкретные вопросы. Но политики ограничились дежурными отписками о законотворчестве и прочих досконально известных аспектах работы Госдумы.

Так над чем же трудились народные избранники всё это время? Выяснить это не составляет особого труда — достаточно зайти на сайт Госдумы. Татьяна Воронина , бывший спикер областного парламента, в столице работает в комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Выступала в федеральном парламенте 8 раз. Темы — компенсация проезда к месту отдыха детей-сирот, упрощение отчетности опекунов, улучшение жилищных условий молодых семей.

Ольга Германова входит в комитет по культуре. За полтора года подходила к микрофону пять раз. Темы выступлений — государственная поддержка кинематографии, библиотечное дело, ввоз культурных ценностей, регулировании полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере культуры.

Виктор Карамышев — член комитета по контролю и регламенту. Ему удалось выступить 29 раз по самой разноплановой проблематике. Это и выборные процессы, и дорожная деятельность, и производство органической продукции, социальная поддержка семей, здравоохранение, финансовое оздоровление кредитных организации — всего и не перечислишь. Остаётся только подивиться широкому кругозору депутата.

Николай Иванов заседает на Охотном ряду с 2011 года. Несмотря на то, что в Думе не новичок, в нынешнем созыве выступил 12 раз (а всего — 86 за 8 лет). Дискутировал по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам, боролся с фиктивной регистрацией и предложил провести в России Игры доброй воли, проигнорировав Олимпиаду в Корее