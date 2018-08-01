Активисты и молчуны. Опубликован рейтинг полезности депутатов Госдумы 

Кто сдаёт позиции?
На минувшей неделе в сети был опубликован четвертый интегральный рейтинг качества работы депутатов Государственной думы РФ. Исследование «Коэффициента полезности депутатов» нижней палаты Федерального собрания подготовили политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов на основе анализа активности народных избранников и опроса более 700 федеральных и региональных экспертов. Исследование для формирования рейтинга проводилось с октября 2017 года по июль 2018. Ранжирование проводилось на основании 4 неравновесных индексов: индекс народного голосования, индекс активности депутата, индекс медийности и экспертный индекс работы депутата в регионе. На основании этих четыре параметров высчитывался КПГД — коэффициент полезности депутатов Госдумы.
Из курских законотворцев выше всех забрался «единоросс» Виктор Карамышев. Он вошел в топ-50 полезных депутатов, заняв 31 место. Кроме этого в топе-50 по индексу народного голосования он на 24 позиции. А в топе «экспертная оценка» вообще лидер — 1 место. Остальные скромно расположились в хвосте списка.
Напомним, с начала полномочий Думы прошло два года.
«За это время уже заметно, кто активно работает, а кто сдает позиции. Те, кто в рейтинге оказался в конце, очевидно, не сумели отстроить работу своей команды и, скорее всего, уже не смогут», — говорится в исследовании.
Где лоббисты?
Голосуя за депутатов, мы по наивности своей думаем, что они там будут отстаивать интересы избирателей и региона, который представляют. В начале года «АиФ-Курск» сделал официальные запросы всем местным парламентариям. Редакция поинтересовалась, каким образом они продвигали интересы региона на федеральном уровне, принимают ли участие в привлечении инвестиций для Курской области? Какие суммы на какие конкретные проекты удалось привлечь. Мы ожидали получить конкретные ответы на конкретные вопросы. Но политики ограничились дежурными отписками о законотворчестве и прочих досконально известных аспектах работы Госдумы.
Так над чем же трудились народные избранники всё это время? Выяснить это не составляет особого труда — достаточно зайти на сайт Госдумы. Татьяна Воронина, бывший спикер областного парламента, в столице работает в комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Выступала в федеральном парламенте 8 раз. Темы — компенсация проезда к месту отдыха детей-сирот, упрощение отчетности опекунов, улучшение жилищных условий молодых семей.
Ольга Германова входит в комитет по культуре. За полтора года подходила к микрофону пять раз. Темы выступлений — государственная поддержка кинематографии, библиотечное дело, ввоз культурных ценностей, регулировании полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере культуры.
Виктор Карамышев — член комитета по контролю и регламенту. Ему удалось выступить 29 раз по самой разноплановой проблематике. Это и выборные процессы, и дорожная деятельность, и производство органической продукции, социальная поддержка семей, здравоохранение, финансовое оздоровление кредитных организации — всего и не перечислишь. Остаётся только подивиться широкому кругозору депутата.
Николай Иванов заседает на Охотном ряду с 2011 года. Несмотря на то, что в Думе не новичок, в нынешнем созыве выступил 12 раз (а всего — 86 за 8 лет). Дискутировал по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам, боролся с фиктивной регистрацией и предложил провести в России Игры доброй воли, проигнорировав Олимпиаду в Корее.
Александр Брыксин — ещё один маститый законотворец, работающий в Думе с 2011 года. Уроженец Кемерово в Курске гость редкий. Слывет человеком не бедным. В декларации 2017 года значится сумма более 107 миллионов рублей. Судя по данным в поисковой системе сайта Госдумы, Брыксин ни разу не выступал на заседаниях федерального парламента. Правда, на минувшей неделе Александру Юриевичу вручена президентская награда — «За заслуги перед Отечеством» II степени.