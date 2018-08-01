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Красноярская прокуратура требует ужесточить наказание экс-главе РЭК
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Красноярская прокуратура требует ужесточить наказание экс-главе РЭК 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный Железнодорожным районным судом Красноярска бывшему руководителю Красноярской региональной энергетической компании (КРЭК) Василию Кузичеву. Напомним, он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроко в три года. Прокуратура требует ужесточить ему наказание, заменив условный срок реальным.
Василий Кузичев был признан виновным в особо крупной растрате, злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Как сейчас сообщают в прокуратуре, Кузичев потратил более трех миллионов рублей, принадлежавших КРЭК, на VIP-обслуживание в аэропортах и транспортные услуги в Москве, причем этими услугами пользовался не только он сам и без какой-либо связи со служебной деятельностью, но и лица, которые никакого отношения к КРЭК вообще не имели, но состояли с гендиректором компании в родственных или дружеских отншениях.
Следствие уличило Кузичева и в незаконном начислении самому себе премий в размере 1,35 млн рублей, и в необоснованном включении в инвестпрограмму КРЭК строительства и обслуживания базы отдыха на Красноярском море, что нанесло государству ущерб более чем в 108 млн рублей. Ущерб от незаконной предпринимательской деятельности, которую вел экс-руководитель компании (эксплуатация без лицензий электрокотельных в Кодинске) оценивается в 723 млн рублей.
Прокуратура с учетом величины ущерба и обстоятельств, при которых он был причинен, оспорила решение районного суда и поставила вопрос о назначении Василию Кузичеву реального наказания.
Василий Кузичев руководил КРЭК с 2005 по 2014 годы. Ушел с поста гендиректора он после того, как проверка Счетной палаты выявила в компании нецелевое использование 6,2 млрд рублей, выделенных из бюджета.
Красноярская региональная энергетическая комиссия прекратила существование весной 2018 года. Ее функции были переданы вновь созданному министерству тарифной политики края.
Фото: РЭК
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