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Казахстанские пограничники задержали четырех россиян
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Казахстанские пограничники задержали четырех россиян 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали сегодня ночью в акватории Каспийского моря моторную лодку с четырьмя россиянами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По их данным, заметив пограничный катер, нарушители попытались скрыться, однако «предупредительный выстрел в воздух, быстро охладил их прыткость». «Они были вынуждены бросить якорь и поднять руки», — отметили в погранслужбе. Все находившиеся в лодке оказались гражданами России.
При них был приличный запас питьевой воды (200 литров), продуктов и запчастей. По мнению пограничников, это говорит о том, что они намеревались пробыть в водах Казахстана довольно длительное время.
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