Казахстанские пограничники задержали четырех россиян

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали сегодня ночью в акватории Каспийского моря моторную лодку с четырьмя россиянами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, заметив пограничный катер, нарушители попытались скрыться, однако «предупредительный выстрел в воздух, быстро охладил их прыткость». «Они были вынуждены бросить якорь и поднять руки», — отметили в погранслужбе. Все находившиеся в лодке оказались гражданами России

При них был приличный запас питьевой воды (200 литров), продуктов и запчастей. По мнению пограничников, это говорит о том, что они намеревались пробыть в водах Казахстана довольно длительное время.