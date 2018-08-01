Названы победители конкурса молодых экспертов-международников

Проект осуществлялся под эгидой Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты . Идея родилась осенью прошлого года в ходе заседания Российско-белорусского экспертного клуба, проходившего на площадке Института Европы РАН . Партнерами проекта выступили Российский Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН), Белорусский госуниверситет, Белорусский государственный экономический университет, Российский совет по международным делам и другие организации.

Григорий Рапота очень точно сформулировал идею состязания:

— Стратегия Союзного государства зависит не только от экономики и безопасности. Не менее важно, каким курсом поведут Союз молодые лидеры и интеллектуалы. Необходимо заниматься этой работой уже сегодня, предлагать свежие и перспективные идеи. Рассчитываем, что конкурс станет важным событием в жизни его участников, расширит круг друзей и коллег, поможет росту их профессиональной карьеры. Победители конкурса будут приглашены в Москву для участия в экспертных мероприятиях Союзного государства, получат возможность представить на суд опытных профессионалов результаты своих исследований и опубликовать их…

Вышло так, как и планировалось. Более 150 молодых ученых из 56 вузов Беларуси России — от Бреста до Омска — прислали на конкурс экспертов-международников свои работы. В них они попытались проанализировать современное состояние Союзного государства, имеющиеся проблемы, заглянули в будущее союза Беларуси и России. В итоге 40 лучших авторов получили приглашение приехать в Москву на финал конкурса. А 26 июля в Постоянном Комитете Союзного государства прошла торжественная церемония награждения победителей.

Первое место заняла работа аспиранта Санкт-Петербургского госуниверситета Анатолия Бояшова «Продвижение Союзным государством Беларуси и России идей человеческого достоинства как фактор укрепления многополярной структуры международных отношений».

Второе место — у кандидата экономических наук, доцента кафедры государственного и муниципального управления Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Сергея Онищенко. Его работа названа «Циклический характер урожайности зерновых культур в союзных государствах России и Беларуси как фактор обеспечения продовольственной безопасности».

На третьем месте аспирант Белорусского госуниверситета Анастасия Киселевич, изучавшая «Коммерциализацию инноваций как новый вектор для сотрудничества Беларуси и России». В номинации «Дебют» победила магистр Нижегородского государственного университет имени Н. И. Лобачевского Татьяна Рыжова. Тема ее исследования — «Четыре колеса» единого информационного пространства Союзного государства как движущего механизма интеграционного процесса Беларуси и России". Второе место у студента Белорусского государственного экономического университета Бориса Ефимчика, который написал работу «Решение задачи оптимального потребления и сравнительный анализ изменения полезности приобретаемых товаров пенсионерами Беларуси и России». Третье место заняла студентка Гродненского университета им. Янки Купалы Каролина Захаренко, исследовавшая «Молодежную политику как перспективное направление развития Союзного государства».

Ценные призы и грамоты вручал победителям заместитель Госсекретаря Союзного государства — член Постоянного Комитета Алексей Кубрин . Он поздравил победителей и отметил, что «очень приятно, когда такими серьезными вопросами, как анализ стратегии и идеологии Союзного государства, занимаются не только маститые ученые, а и молодежь».

Под занавес Алексей Кубрин ответил на вопросы финалистов конкурса.

Как Постком Союзного государства будет подводить итоги грядущего 20-летия Союзного государства?

Алексей Кубрин: Мы уже начали подготовку к этому событию, в частности, планируем издание сборника, посвященного итогам этих двух десятилетий.

Почему у Союзного государства до сих пор нет своего флага, гимна и герба?

Алексей Кубрин: Отвечу словами Виктора Черномырдина : знаете, как-то не до этого было. Но сейчас мы этим займемся… (улыбается)

Участниками летней школы было представлено большое количество проектов. Планируется ли их поддержка и реализация со стороны Союзного государства?

Алексей Кубрин: Там, где есть конкретные предложения, мы обязательно постараемся взять их на вооружение и найти им соответствующее практическое применение. В какой форме? Определимся с учетом предложений наших аналитиков.

Почему союзные новости довольно слабо представлены в интернете?

Алексей Кубрин: Замечание справедливое, действительно, пропаганда Союзного государства, по крайней мере в Российской Федерации, требует более широкого и серьезного продвижения. Возможно, следует активнее работать с блогерами, с теми структурами, которые развивают сети интернета.

Рассматривается ли кооперация в сфере малого и среднего бизнеса как перспективное направление в рамках Союзного государства?

Алексей Кубрин: Конечно! У нас есть конкретные предложения, разрабатывается специальный план деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства именно с точки зрения взаимоотношений России и Беларуси.

дословно

— В следующем году мы намерены расширить рамки нашей школы и пригласить к научному конкурсу молодых ученых не только Союзного государства, но и всего СНГ. Мы хотим сделать приоритетной тему развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.