Вам письмо. Откуда в почтовых ящиках курян липовые извещения

В последние пару месяцев Курск завалили письма от некоей «Единой городской службы по учёту водоснабжения». Между тем такой организации в реестре юридических лиц попросту не существует.

Список карательных мер Листовки, которые получают горожане, выглядят очень грозно. Именуются они «Персональное извещением о проверке приборов учёта». На документе стоит дата, серийный номер, а также некий штрихкод. Кое-где встречается ещё и печать организации с изображением герба РФ . Не удивительно, что многие принимают такие письма за официальные распоряжения, которые нужно немедленно выполнять.

В «извещении» мошенники упоминают федеральный закон № 102 и постановление правительства № 354, согласно которым без поверки приборы учёта воды считаются непригодными. Если хозяева не проведут обязательную метрологическую поверку, то будут платить за воду по нормативам. Поэтому потребитель должен согласовать с этой службой дату и время проведения поверки счётчиков. Также в листовке приводится пример, как много заплатит за воду семья из трех человек по нормативу. А в конце указан телефон, по которому предлагают подать заявку на поверку счётчиков.

На продвинутых, юридически подкованных граждан такая «разводка», разумеется, не действует. Но есть и немало тех, кто «клюет» на уловку.

«Когда я позвонила по телефону этой фирмы, то мне буквально стали навязывать покупку нового счетчика, — рассказывает курянка Валентина Желудева. — Сказали, что если я сама буду поверять счётчик, то это займёт много времени. Нужно вызвать слесаря из управляющей компании, который его демонтирует, отвезти прибор в Центр стандартизации в Южном переулке. Там будут поверять долго, велика вероятность, что счётчик поверку не пройдёт. А я всё это время буду платить по нормативам».

В итоге женщине предложили решить все её проблемы за 2,5 тысячи рублей.

Требуйте лицензию!

«Приборы учёта действительно нуждаются в проверках, — подтверждают в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний, — но когда её осуществлять, зависит от даты их установки или предыдущей поверки».

Заметим, что проверка счётчика в Курске стоит в пределах 400 рублей и давно уже проводится без демонтажа. Проводить её может только организация, у которой есть на это соответствующая лицензия. Таких в Курске несколько. Но «Единая городская служба по учёту водоснабжения» в этот список не входит. Более того, существование самой фирмы под вопросом.

«Проверка, проведённая антимонопольным органом, показала, что такой организации в реестре юридических лиц не зарегистрировано. Офиса, помещения, какого-либо представительства подобной фирмы в городе Курске и области не существует, кто являются её сотрудниками, неизвестно, — сообщила заместитель руководителя УФАС по Курской области Марина Волкова . — По информации, полученной от оператора сотовой связи, номер контактного телефона, указанный в листовке, — это номер колл-центра. Абонент, которому принадлежит номер, это некий предприниматель, зарегистрированный в Республике Карелия ».

Кстати, в краю озёр фирма «Рога и копыта» также активно вводила в заблуждение своих граждан, за что в отношении предпринимателя возбуждено дело о нарушении законодательства о рекламе. Материалы, собранные в Курске, пополнят «доказательную базу». Тем временем курские антимонопольщики призывают курян внимательно и критически относиться к любым материалам информационного характера, попадающим в почтовые ящики.