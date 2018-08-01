Ещё
Вам письмо. Откуда в почтовых ящиках курян липовые извещения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вам письмо. Откуда в почтовых ящиках курян липовые извещения 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В последние пару месяцев Курск завалили письма от некоей «Единой городской службы по учёту водоснабжения». Между тем такой организации в реестре юридических лиц попросту не существует.
Список карательных мер  Листовки, которые получают горожане, выглядят очень грозно. Именуются они «Персональное извещением о проверке приборов учёта». На документе стоит дата, серийный номер, а также некий штрихкод. Кое-где встречается ещё и печать организации с изображением герба РФ. Не удивительно, что многие принимают такие письма за официальные распоряжения, которые нужно немедленно выполнять.
В «извещении» мошенники упоминают федеральный закон № 102 и постановление правительства № 354, согласно которым без поверки приборы учёта воды считаются непригодными. Если хозяева не проведут обязательную метрологическую поверку, то будут платить за воду по нормативам. Поэтому потребитель должен согласовать с этой службой дату и время проведения поверки счётчиков. Также в листовке приводится пример, как много заплатит за воду семья из трех человек по нормативу. А в конце указан телефон, по которому предлагают подать заявку на поверку счётчиков.
На продвинутых, юридически подкованных граждан такая «разводка», разумеется, не действует. Но есть и немало тех, кто «клюет» на уловку.
«Когда я позвонила по телефону этой фирмы, то мне буквально стали навязывать покупку нового счетчика, — рассказывает курянка Валентина Желудева. — Сказали, что если я сама буду поверять счётчик, то это займёт много времени. Нужно вызвать слесаря из управляющей компании, который его демонтирует, отвезти прибор в Центр стандартизации в Южном переулке. Там будут поверять долго, велика вероятность, что счётчик поверку не пройдёт. А я всё это время буду платить по нормативам».
В итоге женщине предложили решить все её проблемы за 2,5 тысячи рублей.
Требуйте лицензию!
«Приборы учёта действительно нуждаются в проверках, — подтверждают в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний, — но когда её осуществлять, зависит от даты их установки или предыдущей поверки».
Заметим, что проверка счётчика в Курске стоит в пределах 400 рублей и давно уже проводится без демонтажа. Проводить её может только организация, у которой есть на это соответствующая лицензия. Таких в Курске несколько. Но «Единая городская служба по учёту водоснабжения» в этот список не входит. Более того, существование самой фирмы под вопросом.
«Проверка, проведённая антимонопольным органом, показала, что такой организации в реестре юридических лиц не зарегистрировано. Офиса, помещения, какого-либо представительства подобной фирмы в городе Курске и области не существует, кто являются её сотрудниками, неизвестно, — сообщила заместитель руководителя УФАС по Курской области Марина Волкова. — По информации, полученной от оператора сотовой связи, номер контактного телефона, указанный в листовке, — это номер колл-центра. Абонент, которому принадлежит номер, это некий предприниматель, зарегистрированный в Республике Карелия».
Кстати, в краю озёр фирма «Рога и копыта» также активно вводила в заблуждение своих граждан, за что в отношении предпринимателя возбуждено дело о нарушении законодательства о рекламе. Материалы, собранные в Курске, пополнят «доказательную базу». Тем временем курские антимонопольщики призывают курян внимательно и критически относиться к любым материалам информационного характера, попадающим в почтовые ящики.
АиФ: последние новости
Какие дома Воронежа останутся без газа в начале августа? МТС накрыла LTE-сетью Курск Активисты и молчуны. Опубликован рейтинг полезности депутатов Госдумы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова14
Раскрыт секрет военных успехов России261
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал267
Лепс ударил Аллу Михееву370
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут92
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение