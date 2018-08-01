Спутник взамен утраченного EgyptSat-2 могут запустить 22 ноября

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР Казахстан ), 1 авг — РИА Новости . Запуск спутника EgyptSat-А, построенного российской ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» взамен утраченного EgyptSat-2, запланирован на 22 ноября 2018 года с Байконура, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что запуск запланирован на конец 2018 года.

"Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником EgyptSat-А предварительно запланирован на 22 ноября 2018 года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ракету доставят на космодром в августе, разгонный блок — в сентября, а сам спутник ближе к пуску — в конце октября или начале ноября. EgyptSat-А должен прибыть на Байконур в высокой степени готовности, поэтому на его подготовку к отправке в космос не должно потребоваться много времени.

Спутник EgyptSat-A изготовлен РКК «Энергия» взамен утраченного в мае 2016 года космического аппарата EgyptSat-2 (который также изготовила «Энергия»). EgyptSat-2 был выведен на орбиту 16 апреля 2014 года. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам. 12 мая 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса (БЦВК), но даже с помощью российских специалистов неисправность устранить не удалось. Стороны признали потерю спутника EgyptSat-2 страховым случаем.

Спутники серии EgyptSat предназначены для дистанционного зондирования Земли с высоким пространственным разрешением. Космический аппарат способен вести съёмку в видимом и инфракрасном спектрах в панхроматическом (чёрно-белом) и мультиспектральном (цветном) режимах. Характеристики аппарата позволяют проводить оптическую разведку в стратегических целях.