Мособлизбирком утвердил перечень оборудованных КОИБами избирательных участков на выборах губернатора

Избирательная комиссия Московской области утвердила перечень избирательных участков, на которых будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней 2010 и 2017 (КОИБ-2010 и КОИБ-2017). Данное решение было принято на заседании комиссии.

«Мы получили от территориальных комиссий, которые ранее распределили эти корпусы, списки избирательных участков. Они все соответствуют тем нормативам, которые применяются для использования комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они имеют возможности для подключения электроэнергии, поэтому предлагается утвердить перечень и использовать его в день голосования», — сказал секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

Ранее сообщалось, что в Московской области работают свыше 4 тыс. 160 участковых избирательных комиссий, 40% из которых оснащены КОИБами (1 тыс. 703 штук) — это самый высокий показатель по стране. При этом необорудованные КОИБами избирательные участки будут оснащены QR-кодами.