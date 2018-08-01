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В Тверской области в 2018 году единовременные выплаты при переезде на село сможет получить 21 медработник среднего звена
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В Тверской области в 2018 году единовременные выплаты при переезде на село сможет получить 21 медработник среднего звена 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В Тверской области в 2018 году единовременные компенсационные выплаты планируется предоставить 21 медработнику со средним профессиональным образованием, переехавшему на работу в сельскую местность. Порядок предоставления этого вида поддержки рассмотрели на заседании правительства, которое 31 июля провел губернатор Игорь Руденя.
Для решения вопроса была введена такая мера поддержки, как предоставление единовременной денежной выплаты медицинским работникам, переезжающим жить и работать на село.
Начиная с 2013 года в регионе ее получили 146 медработников, на эти цели было направлено 43,8 млн рублей. Планируется, что в 2018 году выплату сможет получить еще 21 медработник. На это в областном бюджете предусмотрено 6,3 млн рублей.
Выплаты осуществляются в соответствии с перечнем вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях. В Тверской области в настоящее время более 500 вакансии для медицинских работников, имеющих среднее профессиональное образование.
Одним из условий получения поддержки был возраст специалистов до 45 лет. Губернатор Игорь Руденя считает, что ограничения по возрасту необходимо снять, поскольку медицинские специалисты среднего звена с многолетним опытом могут эффективно работать и в более старшем возрасте, сообщает правительство Тверской области.
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